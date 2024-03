Inscrições abertas para concursos Cosplay e K-pop do Maricá Games 2024

A terceira edição do Maricá Games, totalmente gratuita, acontece do dia 19 a 28 de abril, em Itaipuaçu - Foto: Divulgação/ Leonardo Fonseca

As inscrições para os concursos Cosplay e K-pop do Maricá Games 2024 estão abertas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site maricagames.com, mas é importante estar atento aos prazos. Para Cosplay, o período das categorias desfile profissional e kids vai até 26/03. As inscrições para individual ou grupo do K-pop serão aceitas até 01/04.

A terceira edição do Maricá Games, totalmente gratuita, acontece do dia 19 a 28 de abril, em Itaipuaçu, na Avenida Zumbi dos Palmares, em Maricá. Será mais uma oportunidade de imersão no universo geek com jogos interativos, e- Sports, atrações para o público que curte kpop, just dance, cosplay e muitas outras novidades para adultos e crianças.

Cosplay

Cosplayers de personagens de animes, mangás, HQ, filmes, animações ocidentais, videogames, seriados orientais e ocidentais, live-actions e outros mais serão considerados válidos no concurso, de forma original e não em versões alternativas e genderbender. Todas as categorias contam com fase online e presencial.

Na categoria kids, qualquer pessoa, com idade inferior ou igual a 14 anos pode participar. A categoria profissional aceita inscrições de participantes a partir dos 15 anos. O regulamento completo do concurso está disponível no site oficial com o link de inscrição.



Os competidores participarão de uma etapa classificatória online e, por meio de votação de júri, serão selecionados finalistas para a etapa presencial do concurso.

Os 60 cosplayers com maiores notas na etapa online realizarão uma apresentação durante o evento Maricá Games no dia 20/04. Os vencedores serão definidos pela mesa de júri, formada por três jurados técnicos.

K-pop

O Concurso terá duas modalidades, sendo individual e em grupo. Serão realizados presencialmente no dia 21/04. Caso qualquer uma das modalidades passe de 30 inscrições, haverá uma etapa preliminar on-line com data a definir. As regras da competição estão listadas no regulamento disponível no site com link de inscrição.

Premiações

A cerimônia de premiação ocorrerá durante o evento, após a apuração do resultado realizada pelos jurados. Os prêmios serão entregues aos três primeiros colocados de acordo com a avaliação do júri técnico. Além de troféus, os competidores do desfile Cosplay adulto e K-pop conquistarão premiações em dinheiro. Não haverá premiação em dinheiro para o Cosplay Kids, sendo os 10 primeiros colocados premiados com brindes.

No Cosplay adulto e K-pop em grupo, o primeiro lugar receberá R$ 5000; o segundo lugar, R$ 3000; e o terceiro, R$ 2000. Já o K-pop individual terá R$ 2500 para o primeiro, R$ 1500 para o segundo e R$ 1000 para o terceiro lugar.

Serviço:

Inscrições - Concurso Cosplay Maricá Games 2024

Desfile profissional - Até 26/03

Desfile kids - Até 26/03

K-pop - Até 01/04

Regulamento e inscrição no site:maricagames.com