Curso de História da Literatura Niteroiense inicia nova turma

A terceira edição do Curso Revisitando a Literatura Niteroiense promete. Sucesso de público entre os interessados pelas narrativas historiográficas da Cidade Sorriso, segue sob curadoria do historiador e escritor Jordão Pablo de Pão. As aulas acontecem na Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, no Campo de São Bento, na terceira segunda-feira de cada mês, às 14h, com início em 18 de março.

O curso é uma realização do Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense, Subsecretaria Municipal de Projetos Educacionais Transversais e Secretaria Municipal de Educação de Niterói. A entrada é gratuita e basta chegar meia hora antes do início para fazer a inscrição.

A aula do dia 18 tem como título "O que é a Literatura e a Niterói do século XIX". Além de apresentar uma sintética ementa do curso, o curador fará um panorama sobre as propostas, a estrutura, as finalidades e o funcionamento do texto literário, além de trazer ao diálogo as realizações literárias de que se tem notícia antes do Café Paris. A partir de uma revisão histórica, o encontro começa a definir esse tema ainda pouco conhecido dos estudos científicos sobre Niterói, a história de sua literatura.

Durante as aulas, o curador trará convidados que viveram e vivem a história da cidade a partir das publicações literárias. Com essa documentação oral essencial para se entender o percurso da arte da palavra na sociedade local e quase inédita ao grande público, a turma de 2024 terá registros únicos das personalidades, dos grupos, dos movimentos e das instituições que fizeram de Niterói o que se pode chamar de uma cidade literária.

"Não é possível estabelecer um painel da literatura em Nikity sem identificar as coletividades e seus encontros em atividade mais recentemente. O curso fala do que já é história, mas também se compromete a apresentar o que está acontecendo e será nossa história da literatura em Niterói", aponta Jordão Pablo de Pão.

Desse modo, saraus, fóruns, clubes de leitura e encontros em centros e casas de cultura fomentam o pertencimento ao território cultural, entendendo o cidadão como agente essencial da dinâmica artística de um município. Todos podem fazer arte quando se permitem experienciar propostas culturais. A consciência desse fato permite uma mudança atitudinal e um estreitamento do compromisso com a própria cidade.

"O nosso compromisso é com a cidade, suas narrativas e a preservação do que fazemos, para preservarmos a memória coletiva", afirma Jordão. O carter formativo desse curso remete à sua filiação ao processo educativo, uma vez que a cidadania parte da consciência dos processos históricos de uma sociedade.

A entrada é gratuita e basta que o interessado chegue meia hora antes à Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, local em que acontece o curso. É estabelecida prioridade de acesso aos cidadãos que frequentam as aulas ou já estiveram nos encontros anteriores. Classificação etária Livre.

O curador

Jordão Pablo de Pão é escritor, pesquisador de História da Literatura e gestor público de Cultura. Autor dos livros “Afinal, para que Academias de Letras?” (2023), "Cáustico" (2023), "Doce Maresia" (2021), "Café Quente" (2019) e "O Mar do Meu Velho" (2018-9), além de mais de duas dezenas de opúsculos artesanais e fanzines. Curador de Literatura e Revisor de Texto. Membro Titular da Academia Niteroiense de Letras. Membro Fundador Efetivo da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel. Ministrante de cursos e palestras sobre a história da literatura e a arte da palavra na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quinze anos ininterruptos na gestão pública municipal de Niterói-RJ. Graduado em Letras (Português e suas Literaturas), na UERJ. Pós-Graduado em Arquivo: Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico, na Faculdade Unyleya. Mestrando em História, na Universidade Salgado de Oliveira.

Serviço

Primeira aula do Curso Revisitando a Literatura Niteroiense - 2024

Título: O que é a Literatura e a Niterói do século XIX

Docência e Curadoria: Jordão Pablo de Pão

Data: 18/03/2023, segunda-feira

Horário: 14h

Duração: 120 minutos

Local: Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, no Campo de São Bento

Entrada Gratuita

Classificação Etária Livre