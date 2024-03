Biblioteca Parque de Niterói recebe exposição de arte periférica

A Biblioteca Parque de Niterói recebe, a partir desta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a exposição "Ótica Negra Feminina: Arte e Expressão Periférica" da artista A. Shakti. A mostra fica disponível até o dia 19 de março.



A pintora A.Shakti propõe com sua arte inspirar, entreter e projetar a arte orgânica através de suas narrativas. Promovendo a arte Naif, a qual chama de orgânica e periférica, revisita obras icônicas de maneira criativa e provocativa e celebra a resiliência, a resistência, o protesto e a vitalidade, incentivando o público a reconhecer e valorizar a contribuição da cultura negra, indígena, popular e social.

"Me divirto criando. Minha arte traz reflexões em narrativas coloridas, com perspectivas, dimensões e formas, sem rótulos e fora da caixa. A cada insight criativo, está impresso a minha identidade, a Brasilidade. Atores notórios e anônimos, sem me privar de novas narrativas e temas nacionais ou mundiais. Retrato os espaços e situações inserindo minha negritude e explorando posições protagonistas", diz Shakti.

Biblioteca Parque fica localizada na Praça da República | Foto: Divulgação

A exposição estará no Espaço Expositivo da Biblioteca Parque de Niterói, que fica localizada na Praça da República, no Centro do município, de terça a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 15h.

Serviço:

Exposição "Ótica Negra Feminina: Arte e Expressão Periférica"

De 8 a 19 de março - terça a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 15h

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Local: Biblioteca Parque de Niterói (Praça da República, s/n, Centro, Niterói)