CIUG abre inscrições para oficinas gratuitas de instrumentos

As inscrições devem ser feitas de 11 a 13 de março, direto no CIUG - Foto: Divulgação

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) vai oferecer o projeto “Orquestrando”, com oficinas gratuitas de onze instrumentos para a comunidade, ministradas por membros da Orquestra Municipal de São Gonçalo. As inscrições devem ser feitas de 11 a 13 de março, direto no CIUG, por ordem de chegada, de acordo com a disponibilidade de vagas. As aulas começam no dia 8 de abril.

As oficinas têm duração de 7 meses, com 200 vagas distribuídas entre as disciplinas de canto popular, violão, cavaquinho, teclado, flauta doce, canto coral, percussão, bateria, saxofone, trompete e trombone, sendo imprescindível o aluno levar o próprio instrumento.

A idade mínima para a inscrição é de 13 anos, além de já ter cursado o 7º ano do Ensino Fundamental. No ato da inscrição, o candidato deve escolher a oficina que deseja frequentar e consultar dias e horários das aulas.



“O CIUG é um espaço da comunidade e nada mais justo do que fornecer estas oficinas de música de forma gratuita. A Orquestra Municipal foi muito solícita e atendeu prontamente o nosso pedido. É uma grande alegria poder proporcionar este ensino com tanta qualidade para o gonçalense”, disse o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Documentos necessários para a matrícula (originais e cópias):

– Carteira de identidade

– Comprovante de residência

– Comprovante de escolaridade mínima de 7º ano

– 1 foto 3×4

– CPF do aluno e do responsável (caso seja menor)

Também é necessário fornecer um endereço de e-mail.