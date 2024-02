Prefeitura de Itaboraí abre mais de 1,5 mil vagas de estágio em diversas áreas

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV), abriu as inscrições para mais de 1,5 mil vagas de estágio em diferentes áreas da administração pública. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, de forma online pelo link https://selecaoestagiarios.ib.itaborai.rj.gov.br/ até o dia 15 de março, conforme publicado no Diário Oficial de 2 de fevereiro de 2024.

De acordo com o edital publicado em Diário Oficial, as inscrições dos candidatos à vaga de estágio só poderão ser realizadas pelas instituições de ensino credenciadas no município de Itaboraí, através do Edital de Chamamento Público SEMGOV 01/2023. Vale ressaltar que as instituições de ensino deverão cadastrar os candidatos de acordo com o curso de ensino superior e técnico que estiverem matriculados. Não há limite de inscritos para as vagas disponíveis e 10% das vagas serão destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD).

As vagas de estágio foram distribuídas da seguinte forma: Administração (37); Arquitetura e Urbanismo (7); Artes (1); Biblioteconomia (2); Ciência da Computação (5); Contabilidade (6); Direito (6); Educação Física (5); Enfermagem (100); Engenharia Civil (9); Engenharia Elétrica (1); Farmácia (2); Fisioterapia (12); Jornalismo (1); Licenciatura em Artes (20); Licenciatura em Biologia (25); Licenciatura em Educação Física (16); Licenciatura em Geografia (20); Licenciatura em História (22); Licenciatura em Inglês (15); Licenciatura em Matemática (35); Licenciatura em Pedagogia (345); Licenciatura em Português (36); Medicina (10); Museologia (1); Nutrição (15); Odontologia (10); Pedagogia (9); Psicologia (27); Publicidade e Propaganda (2); Serviço Social (49); Técnico de Administração (200); Técnico em Análises Clínicas (5); Técnico em Edificação (9); Técnico em Enfermagem (500); Técnico em Gestão Pública (1); Técnico em Informática (3); Técnico em Radiologia (10) e Turismo (1).



No ato da admissão, os candidatos deverão apresentar cópia dos seguintes documentos, sob pena de desclassificação: RG; CPF; comprovante de residência; histórico escolar ou relação fornecida pelo estabelecimento de ensino das disciplinas já concluídas com suas médias; atestado de frequência atualizado, com CNPJ do estabelecimento de ensino; número da Apólice de Seguro; declaração de autorização para Estágio ou Plano de Estágio/ Atividades; se deficiente físico, comprovante da deficiência com o respectivo enquadramento na Classificação Internacional de Doenças (CID).

Em caso de estágio na área de saúde, deverá apresentar também os seguintes documentos: cópia do Comprovante de Vacinação (DT + Hepatite B + Tríplice Viral). Em caso de estágio na área de saúde, especificamente para o curso de radiologia, deverá apresentar também atestado médico e exame Beta HCG. O estagiário contratado deverá apresentar a cada 6 (seis) meses atestado de frequência atualizado do Estabelecimento de Ensino que frequenta ao Setor de Recursos Humanos do município.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo email: selecaoestagiarios@itaborai.rj.gov.br.