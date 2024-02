Homem mascarado e comparsa que sequestraram idoso em São Gonçalo são presos

Criminoso usava máscara de monstro no momento do sequestro - Foto: Reprodução/TV Globo

Criminoso usava máscara de monstro no momento do sequestro - Foto: Reprodução/TV Globo

Dois homens que sequestraram um idoso em São Gonçalo, nessa terça-feira (27), foram presos em flagrante por policiais civis. Um dos suspeitos utilizava uma máscara de monstro no momento do crime. A vítima foi resgatada com vida e sem ferimentos.

O sequestro foi registrado por uma câmera de segurança da região. A vítima, um homem de 61 anos, entrava em um carro estacionado perto de sua casa quando os acusados o abordaram e o conduziram até um outro veículo. Ele foi levado para a capital.

Materiais apreendidos com os acusados | Foto: Reprodução/TV Globo

A mulher do idoso chegou a receber ligações pedindo resgate pelo marido. Ela então procurou a Delegacia Antissequestro (DAS) para informar sobre o crime. A Polícia começou a investigação e conseguir chegar até os suspeitos e o idoso, que estavam na comunidade do Rato Molhado, no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

Os dois homens, um de 27 anos e outro de 23, foram detidos. Um deles acabou machucado por tentar resistir à prisão. Com os acusados, os agentes apreenderam uma pistola 9mm, munição, carregadores, uma faca, duas máscaras, uma máquina de cartões e um bloqueador de sinal de celular.

Suspeitos foram detidos por agentes da Delegacia Antissequestro | Foto: Reprodução/TV Globo

A dupla está á disposição da Justiça e vai responder por extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo e resistência.

