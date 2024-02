Casal morto em Maricá foi visto em público pela última vez em confraternização

Familiares do casal, Paula Silvana Bernardo da Silva, de 41 anos, e Rodrigo Oliveira da Silva, 45, encontrados mortos dentro de casa, em Itaipuaçu, Maricá, passaram a manhã desta quarta-feira (28) no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói para acompanhar a liberação dos corpos.

Foto: Divulgação

Parentes do Rodrigo, que segundo a polícia matou a esposa com um tiro na cabeça e se matou em seguida, da mesma forma, foram os primeiros a sair do IML e não quiseram falar com a imprensa, assim como a família da Paula, que preferiu manter o silêncio.

A polícia ainda não divulgou o que pode ter motivado a ação do homem, que era casado com a vítima há três anos.

O casal, segundo amigos, estava numa confraternização no domingo, e não foram trabalhar na segunda, o que causou estranheza nos familiares, que foram até a residência do casal na manhã da terça-feira, e encontraram os corpos no quarto do casal.

Ainda não informações sobre o local e horário dos sepultamentos, que devem ocorrer em Maricá, ainda nesta quarta-feira.