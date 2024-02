Sesc RJ oferece 167 vagas gratuitas em cursos de inglês e espanhol para adolescentes

Sesc RJ abriu as inscrições para o curso de imersão em língua inglesa e espanhola destinado a adolescentes de 12 a 14 anos. São oferecidas 212 vagas, sendo 167 gratuitas e 45 para pagantes em 11 unidades do Sesc no estado. No total, são 17 turmas em diferentes dias e horários, com opções de uma ou duas aulas semanais de até 3 horas. As inscrições gratuitas devem ser feitas no site https://programas.sescrio.org.br/sec_Login até o dia 4 de março.

O curso nível básico (A1) é presencial, com atividades complementares em ambiente virtual, e tem carga de 60 horas. As turmas estão distribuídas nas unidades do Sesc na capital (Tijuca, Madureira e Ramos), em Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, São Gonçalo, Teresópolis e Três Rios. Veja a distribuição de vagas no edital, no site https://portaldaeducacao.sescrio.org.br. O material didático é fornecido gratuitamente.

A oferta das vagas gratuitas ocorre por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc RJ, cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de 3 salários-mínimos. Quem não se enquadrar no critério para a gratuidade, pode concorrer às vagas a preços populares, a partir de R$ 107.

As turmas são destinadas, preferencialmente, a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo do estado e seus dependentes, mas também estão abertas ao público em geral.

Para se inscrever, os candidatos precisam estar cursando os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou o Ensino Médio. Devem acessar o site https://programas.sescrio.org.br/sec_Login, criar uma Conta Sesc, preencher o formulário e anexar os documentos solicitados (RG e CPF do candidato e do responsável legal, comprovantes de residência e comprovante de renda e de escolaridade do candidato). O resultado será divulgado no dia 15 de março no site do Sesc RJ. As aulas estão previstas para iniciar no dia 18 de março.

O Curso de Imersão Teens em Língua Estrangeira do Sesc RJ oferece um método de ensino e aprendizagem que possibilita ampliar os conhecimentos em língua estrangeira, por meio do estudo de situações cotidianas, conteúdos gramaticais, músicas, atividades interativas, vídeos e demais recursos que estimulam a compreensão oral e escrita e o desenvolvimento das habilidades de comunicação, compreensão, leitura e escrita no idioma de interesse.

Curso de Imersão Teens em Língua Estrangeira – Sesc RJ

Inscrições: 23/02 a 04/03/2024, no site https://programas.sescrio.org.br/sec_Login/

Resultado: 15/03/2024

Início das aulas: 18/03/2024