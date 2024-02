Prefeito Capitão Nelson se reúne com pré-candidatos a vereador

Em evento no Clube Mauá nesta segunda-feira, 26, a partir das 18h, o prefeito Capitão Nelson (PL), que tentará a reeleição esse ano, se reúne com os pré-candidatos a vereador dos partidos de sua base, composta por União Brasil, PSDB, Cidadania, MDB, Avante, Solidariedade, PMB, Progressistas (PP), Podemos e PRD.

Durante o encontro, Capitão Nelson vai apresentar realizações de seu primeiro mandato e reforçar a importância da continuidade de políticas públicas e projetos para o desenvolvimento da cidade. Deverão comparecer apenas os interessados em concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de São Gonçalo.

O presidente do PL no estado do Rio de Janeiro, deputado federal Altineu Cortes, e o presidente da legenda em São Gonçalo, deputado estadual licenciado e atual secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas, também estarão presentes, além de líderes dos demais partidos da base.

Serviço:

Encontro com pré-candidatos a vereador

26 de fevereiro, segunda

Clube Mauá, às 18h