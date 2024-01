Concurso em Maricá tem provas remarcadas para o dia 04/02

A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde (Femar), comunica que as provas do processo seletivo foram remarcadas para as 9h do dia 04/02, em razão das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do estado na madrugada do domingo (21/01). No total, são oferecidas 568 vagas para atuação nas Unidades de Saúde da Família (USF) presentes nos quatro distritos da cidade, contribuindo para otimizar o cuidado primário à população.

O local de prova atualizado poderá ser consultado a partir de 29/01 no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), por meio do site da banca organizadora, a Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF). O acesso ao CCI é de responsabilidade do candidato pelo portal da Coseac e não será entregue uma versão impressa.

A entrada nos espaços de realização da avaliação será permitida até às 8h40 e, no dia da prova, é obrigatório que os candidatos estejam munidos de documento de identidade oficial físico ou digital, além de caneta esferográfica de corpo transparente com ponta média de tinta na cor azul ou preta.

As provas objetivas terão duração máxima de quatro horas e contarão com 50 questões de múltipla escolha, distribuídas por conhecimentos específicos da área, língua portuguesa, noções de legislação e normativas técnicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Todas as orientações e demais informações estão no edital do processo seletivo, disponível no link portal.coseac.uff.br/project/femar20232/ .

Fábio Rodrigues, diretor de Gestão do Trabalho e Desenvolvimento Institucional da Femar, destacou o papel fundamental da seleção e orientou os candidatos sobre os procedimentos para realização da prova.

“Agradecemos aos inscritos nesse processo seletivo tão importante para a saúde, compreendendo que a data da prova precisou ser remanejada pela segurança de todos. Recomendamos que os 7.600 candidatos acessem o CCI com antecedência, confirmando o local de prova e planejando o deslocamento. Desejamos boa sorte a todos!”, afirmou.

Próximas fases do processo seletivo

O gabarito preliminar da prova objetiva está previsto para ser divulgado a partir das 16h do dia 04/02. No mesmo dia, terá início o período de solicitação de revisão dos gabaritos preliminares das provas objetivas ou da formulação das questões, que termina às 17h de 05/02. O resultado preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 20/02, quando começa o período de recontagem da pontuação, que segue até as 17h de 21/02. O resultado final da prova será publicado no site da Coseac no dia 22/02.

Em outra frente, entre os dias 22 e 27/02, será o período de envio de documentos da análise de títulos, que deverá seguir os procedimentos divulgados no portal da banca organizadora. O resultado preliminar dessa etapa sairá em 05/03 e o resultado final, após recursos, tem divulgação prevista para 11/03. O resultado final do processo seletivo também será disponibilizado em 11/03, a partir das 17h.