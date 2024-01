Baile Charme agita o domingo no MAC Niterói; confira!

A secretaria das Culturas de Niterói e a Família Black Star promovem, neste domingo, 28, a primeira edição de 2024 do Baile Charme Família Black Star, na praça do MAC, a partir das 12h. O evento conta com a presença dos Djs residentes Roberto, Paulão, Loopy e Daniel, além da feira de artesanato e da gastronomia papa-goiaba da melhor qualidade. O Baile é para toda família e tem entrada gratuita.



O evento conta com uma seleção musical que abarca as mais variadas vertentes da Black Music, como Charme R&B, MedBack, Flash Charme, Clássicos do Charme, Charme nacional, Soul, Hip-Hop, Afrobeat, Quiet Storm, RNB e outros estilos. O baile tem o objetivo de disseminar da cultura do charme, com a música de qualidade e a dança elegante para todas as idades.

“Estamos com uma expectativa grande para essa primeira edição de 2024! Nosso público local é muito presente, e ainda contamos com uma galera dos municípios vizinhos que estará animada no MAC. Poder proporcionar, em parceria com a secretaria das Culturas de Niterói, um evento gratuito para toda a família é muito gratificante para nós!”, disse JP Shine Black, organizador do evento.

SERVIÇO:

Baile Charme Família Black Star

Domingo, 28 de janeiro de 2024 – 12h às 18h

Local: Museu de Arte Contemporânea - MAC

Gratuito

Classificação etária: livre