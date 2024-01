Ação conjunta resulta na prisão de homem por tentativa de feminicídio em Rio das Ostras

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) e agentes da Guarda Municipal prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (24), um homem pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele foi capturado após ação integrada de inteligência.



Segundo os agentes, a vítima procurou a delegacia e informou que seu companheiro chegou em casa alcoolizado e a agrediu diversas vezes, com chutes e mordidas. Ele também tentou esganar e enforcar a vítima. A mulher conseguiu fugir e procurou abrigo junto aos sogros.

Leia também:

Pai é baleado enquanto impedia que a filha fosse agredida pelo marido em SG



Baile Charme agita o domingo no MAC Niterói; confira!

Ainda segundo a vítima, as ameaças continuaram. O caso foi denunciado e o autor preso. De acordo com as investigações, ele já foi preso por outra tentativa de feminicídio, ocorrida em Cabo Frio, na Região dos Lagos.