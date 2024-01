Barro Vermelho recebe Cidadania Itinerante neste sábado

O projeto Cidadania Itinerante chega ao bairro Barro Vermelho, neste sábado (13). A iniciativa, realizada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, leva aos gonçalenses, de forma itinerante, diversos serviços assistenciais gratuitos. O projeto será realizado na Rua Lúcio Tomé Feteira, s/n, ao lado do Ecoponto

Durante a realização do Cidadania Itinerante serão oferecidos orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo e recreação infantil.

O projeto, uma política pública efetiva aprovada por lei, foi criado com o objetivo de levar diversos serviços para os moradores das áreas mais vulneráveis da cidade de forma gratuita. Desde sua criação, mais de 50 mil pessoas foram atendidas nas ações que aconteceram em mais de 30 bairros de São Gonçalo.

Serviço:

Cidadania Itinerante na Rua Lúcio Tomé Feteira, s/n, ao lado do Ecoponto, neste sábado (13), das 9h às 13h.