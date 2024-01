Luana Piovani relembra agressão que sofreu de Dado Dolabella e critica relação de Wanessa Camargo com o ator

Luana Piovani usou suas redes sociais nesta quarta-feira (10) para compartilhar a sua reprovação ao casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella, além de tecer comentários sobre a dupla em vídeo publicado no Instagram. A publicação que a atriz compartilhou relembrava a agressão que ela sofreu do ator.

"Só eu que olho para ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?", diz o post compartilhado pela atriz. Ainda, um comentário foi acrescentado, falando "Geral achando o casal 'fofo'", acompanhado de um emoji com cara de vômito.

Atriz criticou o casal | Foto: Reprodução/Redes sociais

Já em vídeo postado nos stories, a artista reforçou a sua opinião negativa sobre Dado e Wanessa serem considerados um "casal fofo". "Ela está lá e está levando o namorado dela, que é um agressor, não importa se hoje ele come ou não come carne. Depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que apanharam dele... a gente chama quem comete crime de criminoso", falou. Ainda, ela teceu elogios à cantora, chamando a mulher de "querida, batalhadora e estudiosa", mas criticou a escolha de se relacionar com um agressor.

Por fim, ela alertou que o público tomasse cuidado com as figuras que colocam em foco. "São vocês que fazem os ídolos do Brasil com essa força que a internet tem. Depois não reclamem se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência e homens enaltecidos sendo agressores e criminosos", finalizou.

Dado Dolabella e Luana Piovani se relacionaram de 2006 a 2008. O artista foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em 2013 pela Lei Maria da Penha, mas a sentença foi anulada. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não houve violência doméstica e Luana Piovani não era uma mulher vulnerável. No ano seguinte, em 2014, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por violência doméstica, mas Dado não cumpriu pena, porque a sentença já havia prescrito.