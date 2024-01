Trabalhando como ambulante, ex-Malhação ganha papel em filme

Daniel Erthal, ex-galã de Malhação que viralizou ao ser visto vendendo cerveja nas ruas do Rio de Janeiro, foi escalado para o filme 'Agonia'. O longa tem roteiro e direção do pai de Chay Suede, o cineasta Roobertchay Rocha.

“Sandro, meu personagem, é um dos antagonistas de Agonia, filme do Roobertchay. Divido o antagonismo com o Milhem Cortaz, que interpreta o Vinicius, uma espécie de corretor de imóveis do mal. Eu faço um assaltante psicopata”, explicou Erthal em entrevista à Quem.

O filme acompanha um casal que será atormentado pelo antagonista. “Meu personagem tem prazer em dominar essa mulher e humilhar o homem provedor da casa”, adiantou Daniel.



No elenco, também estarão Chay Suede, Juliana Knust, Sérgio Menezes, Dudu Azevedo, Raymundo de Souza e Marcos Oliveira.