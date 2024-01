Carnaval no Rio: blocos de rua terão esquema especial para distribuição de água

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira (4) que os blocos de rua do Carnaval 2024 vão contar com um esquema especial para distribuição de água.

De acordo com o presidente da Riotur, Ronnie Costa, mesmo não sendo uma obrigatoriedade, pontos de hidratação serão instalados por conta das altas temperaturas previstas neste verão.

“A gente vai ofertar pontos de hidratação espalhados ao longo dos blocos. Vão ter também ‘aguadeiros’ que vão vir da Cedae. Eles estarão espalhados pelos blocos. E a gente vai ter ainda carros-pipa que vão ajudar a refrescar os foliões que estarão curtindo o carnaval do Rio”, afirmou Ronnie Costa.

A medida foi tomada após a morte trágica de Ana Clara Benevides, de 22 anos, em novembro de 2023. A jovem, fã da cantora Taylor Swift, passou mal durante show da artista no Estádio Nilton Santos. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro concluiu que a estudante morreu de exaustão térmica causada pelo calor.



De acordo com a Riotur, os blocos de rua devem reunir 5 milhões de foliões na cidade. Até agora, 453 desfiles foram autorizados pela prefeitura e os primeiros blocos já vão para as ruas no dia 13 de janeiro.

Já os desfile dos megabocos, que reúnem mais de 100 mil pessoas, começam no dia 20 de janeiro. O mais tradicional deles, o Cordão da Bola Preta, vai reunir os foliões no centro do Rio no dia 10 de fevereiro.

O presidente da Riotur ressaltou que o esquema de segurança foi aprimorado neste ano e, seguindo o exemplo do Réveillon, drones com tecnologia de reconhecimento facial serão usados.

“Drones com software de identificação facial vão ficar nos pontos de acesso dos megablocos. Além disso, o esquema de segurança vai contar com detectores de metais, pontos de revista e aumento do efetivo da Polícia Militar”, declarou.