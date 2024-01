Ônibus vindo de Angra dos Reis é sequestrado perto da Rodoviária do Rio

Vista do alto da Rodoviária do Rio - Foto: Divulgação

Um ônibus, com pelo menos 20 passageiros, foi sequestrado, na noite desta terça-feira (02), por três criminosos, nas proximidades da Rodoviária Novo Rio. O veículo estava vindo de Angra dos Reis, ninguém ficou ferido.

O motorista e os passageiros só foram "soltos" na altura da Favela da Kelson's, na Penha, na Zona Norte do Rio. Eles tiveram seus pertences roubados.

O crime ocorreu por volta das 22h na Avenida Francisco Bicalho, quando o veículo estava parado em um sinal.

Segundo o condutor, de 46 anos, quando parou o ônibus no semáforo em frente à rodoviária, um homem negro, usando boné, magro, estatura mediana, bateu com o cano da arma no vidro e mandou que ele abrisse a porta.



Posteriormente, o motorista foi ameaçado por um dos assaltantes, enquanto os outros dois entraram e passaram a roubar as vítimas. Foi nesse momento que os criminosos exigiram que o homem retornasse no sentido Zona Oeste e atirou contra o teto do ônibus para assustar os passageiros.

Num trajeto de quase 16 quilômetros, os bandidos ameaçaram as vítimas e roubaram os celulares, documentos, relógios e uma mochila. Em seguida, depois de quase 15 minutos de sequestro, os criminosos desceram do ônibus e fugiram.

Após o assalto, o condutor foi encaminhado até a 22ª DP (Penha) e registrou o caso. Os agentes da delegacia investigam o roubo.

A concessionária que administra a Rodoviária do Rio, em nota, analisou que esse é um problema de segurança pública e que vem pedindo reforços no policiamento na região.

" Este é um problema de segurança pública. A concessionária encaminha ofícios regulares às autoridades competentes solicitando reforço no policiamento dos arredores do terminal, principalmente em períodos como este com maior movimentação de turistas em viagens de final de ano e férias", foi descrito em um trecho da nota.