MetrôRio estende horário de funcionamento para ensaios na Sapucaí aos domingos

O MetrôRio tem uma novidade para os clientes que vão participar ou assistir os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A partir deste fim de semana, a concessionária vai estender o horário de operação nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze aos domingos de ensaios técnicos das escolas de samba no Sambódromo até meia-noite. O esquema será adotado nos dias 07, 14, 21 e 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

O objetivo da concessionária é oferecer mais comodidade e facilidade aos clientes no deslocamento para um dos principais eventos do calendário de pré-carnaval do Rio de Janeiro.

As demais estações do sistema metroviário fecharão normalmente, às 23h, como de praxe aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque.



Já nas apresentações das escolas da Série Ouro, que acontecem aos sábados, o horário de funcionamento de rotina será mantido, das 5h à meia-noite, exceto no dia 20 de janeiro. No Feriado de São Sebastião, a operação será até as 23h, como de praxe aos feriados.

O Metrô na Superfície (MNS) vai operar das 5h às 23h30 no sábado; e das 7h às 22h30 no domingo, como de praxe, aos fins de semana.

Programação dos ensaios

Sábados: as escolas da Série Ouro iniciam as apresentações às 19h, com previsão de término às 23h30. MetrôRio funciona normalmente até meia-noite.

Domingos: as apresentações do Grupo Especial começam por volta das 20h, com término previsto para 23h30. Extensão de horário até meia-noite nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze. Demais estações somente desembarque após as 23h.