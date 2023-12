Katy Perry pode se apresentar no Rock In Rio em 2024, aponta colunista

Especulações apontam que a cantora participará do Rock In Rio 2024 - Foto: Reprodução

Especulações apontam que a cantora participará do Rock In Rio 2024 - Foto: Reprodução

Conforme informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", Katy Perry está confirmada como uma das atrações do Rock in Rio em 2024, marcando sua terceira apresentação no Brasil. A renomada artista já realizou shows no país em 2011 e 2015.

Recentemente, o jornal "The Sun" revelou que o sexto álbum de Katy Perry está quase finalizado e é considerado o "mais diferente" de sua carreira. Segundo a publicação, a cantora planeja uma nova turnê mundial no próximo ano, uma vez que sua residência em Las Vegas, intitulada "Play", chegou ao fim.

Uma fonte informou ao tabloide: "Katy tem trabalhado em seu álbum mais pessoal nos últimos dois anos. Ela tem feito isso em seus próprios termos, e é bastante diferente de tudo que ela já lançou antes".

A notícia antecipa a expectativa dos fãs para a chegada do novo trabalho da artista e anuncia sua participação aguardada no prestigiado festival brasileiro em 2024.