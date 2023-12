Ceia de Ano Novo lota Restaurante do Povo em São Gonçalo

Centenas de pessoas puderam saborear o cardápio especial da ceia de Ano Novo que foi oferecida no Restaurante do Povo, no Alcântara, nesta sexta-feira (29). A unidade, que funciona através de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, oferece de segunda a sexta dois mil almoços a R$ 1 e mil cafés da manhã no valor de R$ 0,50.

A ceia especial foi pensada como forma de proporcionar às pessoas em vulnerabilidade social, principal público do Restaurante do Povo, a oportunidade de realizar uma refeição típica nessa época do ano.

O restaurante funciona num prédio cuja construção estava abandonada e deteriorada, mas que foi totalmente remodelada, através de um projeto idealizado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo, para atender às necessidades do novo empreendimento, que trouxe cidadania para milhares de pessoas. Em pouco mais de um ano em funcionamento, o Restaurante do Povo já serviu mais de 580 mil refeições.

O Restaurante do Povo foi criado com o objetivo de ajudar a reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional da população através do fornecimento de refeições saudáveis, balanceadas e originadas de processos seguros, garantindo assim, o direito humano à alimentação adequada. Atualmente, funcionam nove unidades do equipamento em todo o Estado do Rio.

Morador do Pacheco, o gonçalense Ricardo Soares, de 43 anos, saiu do restaurante muito satisfeito com a refeição. Dentre o cardápio proposto, Ricardo optou por lombinho assado, com arroz, feijão, farofa, salada de cenoura e beterraba raladas. Ele também provou o pudim de sobremesa e bebeu suco de uva. A outra opção de proteína da ceia especial foi isca de frango ao molho.

“A comida do Restaurante do Povo é uma delícia! Sempre que tenho que resolver algo no Alcântara me programo para vir ao restaurante. Ano passado, tive a oportunidade de participar da ceia de Natal e esse ano consegui comparecer na ceia do Ano Novo. Estava tudo muito gostoso, esse lugar é realmente um presente para a população de São Gonçalo”, disse Ricardo.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h.