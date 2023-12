Fé, sorte ou acaso: Lotéricas mais premiadas de SG podem ser o amuleto para a Mega da Virada

Existe segredo para faturar a Mega Sena? Na teoria, não. Sorte e boas escolhas são o que vão levar um, ou alguns brasileiros, a se tornarem os mais novos milionários do país em 2024. Mas, quando falamos de apostas, é impossível deixar de lado a fé. Seja por meio das simpatias, orações ou até mesmo de decisões calculadas para garantir a maior chance possível de um acerto, jogar na Mega da Virada é sempre um salto de fé, de que no dia 1º de janeiro, o vencedor dos R$570 milhões sorteados pela Caixa Econômica Federal, será você.

Apesar de não haver garantia de sucesso, é como o ditado diz: “melhor prevenir, do que remediar”. Se cercar de boas energias e apostar em lugares com um bom histórico de premiações, pode ser o amuleto da sorte para quem deseja começar o ano de 2024, milionário.

Em São Gonçalo, a Loteria Trezão, localizada na Rua Marinho dos Santos, número 97, em Alcântara, é, há mais de dez anos, fonte de sorte e prosperidade para muitos gonçalenses. Conhecida como a lotérica que mais paga prêmios da cidade, a Trezão é referência na região e atrai clientes o ano inteiro.



Segundo a gerente da casa, Julyanna dos Santos Grassini, de 33 anos, que já trabalha no local há sete, a lotérica tem passado por uma maré de sorte nos últimos tempos, com vários prêmios milionários em seu histórico. “São quatro prêmios principais que saíram seguidos, um atrás do outro. Esse ano já saiu o prêmio da Lotofácil de R$1,7 milhão, em fevereiro. No outro ano saiu R$1,4 milhão no bolão, R$18 milhões na Quina, R$7 milhões na Quina, e R$5 milhões na Lotofácil.”, contou.

A Trezão é conhecida como a loteria que mais paga prêmios em São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

Para ela, a sorte grande é resultado do trabalho consistente que é feito durante todo o ano, mas não só isso: “Simpatia, né? Simpatia dos funcionários”, brincou. Por ser uma casa tradicional na região, é comum que os clientes se tornem assíduos, e com isso, relações de amizade e grandes histórias nasçam disso tudo.

É pela mão sortuda e por uma ‘ajudinha’ da funcionária Íris Gomes, de 28 anos, que um cliente da Trezão faturou uma bolada de R$1,4 milhão este ano. Em plena sexta-feira de Carnaval, sem o dinheiro completo para apostar na ‘surpresinha’ da Lotofácil, um senhor pediu à Íris para voltar com o pagamento depois, e ela completou o valor para ele.

O que ninguém esperava era que ele ganharia o prêmio com aquela jogada, e o que era um “pode deixar, não se preocupa não que eu volto para pagar”, se tornou uma história absurda e até engraçada, pois o cliente nunca mais retornou.

“Passou o Carnaval, os meses se passaram, e ‘tamo’ aí, dezembro, daqui a pouco vai vir mais um ano, Carnaval de novo e até hoje nada. Nunca mais apareceu, nunca mais nem se ouviu falar dele. Mas é cliente daqui. Ele sempre vinha fazer esse jogo de 50 reais, de surpresinha da Lotofácil. Mas nunca mais. Perdemos um cliente, mas tivemos um ganhador, que nunca mais apareceu.”, contou Íris em meio a risadas. “Aqui paga muito prêmio. Só ter fé, só ter sorte, e isso só tem quem acredita nela, tem que ter sorte. Se tiver, você consegue ficar milionário sim.”

1/4 | Foto: Filipe Aguiar

2/4 A Loteria Trezão receberá apostas até o horário de encerramento permitido pela Caixa Econômica Federal, às 17 do dia 31 de dezembro | Foto: Filipe Aguiar

3/4 | Foto: Filipe Aguiar

4/4 | Foto: Filipe Aguiar









Agora, com o Ano Novo se aproximando, as expectativas são ainda maiores. Com um prêmio de R$570 milhões em jogo, o movimento de apostas na Mega da Virada está intenso e tem os bolões como opção preferida dos clientes da Trezão.

“O pessoal costuma gostar bastante dos bolões porque acabam sendo uma opção mais barata, né? A gente vende bolões a partir de R$13,50 da Mega da Virada. Aí tem a partir de seis dezenas, sete, oito, nove, dez, treze, dezoito… E por aí vai, o valor vai aumentando. E sai muito, porque aqui já saiu prêmio no bolão da Lotofácil. Então o pessoal gosta bastante.”, explicou a gerente, Julyanna.

Outra loteria, já conhecida entre os gonçalenses, e que também tem o costume de fazer bolões é a Santa Luzia Esportiva, localizada na Rua Yolanda Saad Abuzaid, número 5, Loja 119, em Alcântara. Por lá, o histórico de sucesso é o que garante o nome e a tradição da casa, que funciona há mais de 40 anos na região.

De acordo com a gerente, Ana Cláudia, de 54 anos, o maior prêmio pago pela Caixa a um cliente da Santa Luzia, foi de R$51 milhões em uma Mega Sena simples, o que impressiona funcionários e clientes até hoje. No entanto, não é só com valores altos que a lotérica tem sucesso, pois é, frequentemente, premiada com valores mais baixos, mas que ainda assim, fazem a diferença para muitas famílias.

Na hora de faturar, Ana conta o que, para ela, faz a diferença: “Eu acredito muito na sorte. Mas os bolões costumam ajudar, porque você tem mais possibilidade. Por exemplo, aqui nós temos bolões de dezoito, dezessete dezenas, nove dezenas… eles te dão mais chances. O de seis dezenas, por exemplo, já é mais difícil, mas mesmo assim não é impossível, como aconteceu no caso dos R$51 milhões, que foi um jogo simples.”, disse.

1/3 O maior prêmio sorteado na Loteria Santa Luzia Esportiva, até o momento, foi de R$51 milhões | Foto: Filipe Aguiar

2/3 A casa Santa Luzia Esportiva tem mais de 40 anos de tradição em São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

3/3 | Foto: Filipe Aguiar







Com a chegada da virada, o movimento tem andado a todo vapor, e a gerente conta as expectativas para o sorteio do maior prêmio já oferecido pela Caixa na história das Loterias do Brasil. “Vai sair um ganhador daqui. Eu estou torcendo que saia um prêmio pra uma pessoa especial, algum cliente nosso.”, finalizou Ana.

Para a enfermeira, Gabrielle Conceição, de 27 anos, cliente da Trezão, a ida até a lotérica foi um favor para sua mãe, que todo ano participa do sorteio. “A luta diária é o que faz ela seguir acreditando, continuar jogando a cada ano que passa. São tantas coisas que a gente faria se ganhasse, que eu nem sei dizer uma só… A princípio, acho que a gente finalizaria nossa obra, mas são muitas possibilidades. Realmente, seria uma mudança muito grande nas nossas vidas.”, disse a jovem.

Gabrielle foi levar o jogo da mãe, que há muitos anos sonha com o prêmio | Foto: Filipe Aguiar

Já para o ambulante Marcos José Pires, de 58 anos, jogar na Mega da Virada se tornou sua tradição. Todos os anos, ele escolhe seus números, faz seu jogo e mentaliza boas energias com um único sonho: ficar rico. “Eu jogo porque meu sonho é ficar rico. Todo mundo tem esse sonho, né?”, brincou Marcos.

Entretanto, é com um senso de comunidade que ele sonha com o prêmio. “Eu iria ajudar muitas pessoas, muitos amigos que precisam. Não faria sentido ganhar tanto dinheiro e aproveitar sozinho, né?”, destacou o ambulante.

Marcos é ambulante e cliente assíduo da Loteria Trezão, seu sonho é ficar rico um dia | Foto: Filipe Aguiar

É com fé e - quem sabe - muita sorte, que milhões de brasileiros têm jogado, sozinhos ou em bolões com familiares, amigos, colegas de trabalho e até mesmo desconhecidos, na Mega da Virada, com a esperança de mudar de vida. Quem sabe essa não é a sua chance?

Últimas apostas

Para quem deixou as apostas para a última hora, ainda dá tempo de concorrer à bolada milionária que será sorteada na virada de 2023 para 2024. Na Loteria Trezão, por exemplo, a casa abrirá no dia 31 de dezembro, e ficará aberta até o encerramento das apostas para a Mega da Virada, que acontece às 17h.

Já para quem quer apostar na Loteria Santa Luzia Esportiva, as apostas acabam mais cedo, pois a lotérica não abrirá no domingo (31). Quem quiser garantir as apostas, têm até sábado (30), de 8h às 16h para jogar.

Boa sorte e feliz Ano Novo!

Serviço

Loteria Trezão

Endereço: Rua Marinho dos Santos, 97 - Alcântara, São Gonçalo

Horário de funcionamento (para apostar na Mega da Virada) - até o domingo (31), às 17h

Loteria Santa Luzia Esportiva

Endereço: Rua Yolanda Saad Abuzaid, 51 - Loja 119 - Alcântara, São Gonçalo

Horário de funcionamento (para apostar na Mega da Virada) - até sábado (30), de 8h às 16h

*Estagiária com supervisão de Thiago Soares