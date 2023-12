Réveillon pede branco? Conheça as cores que serão tendências este ano

Branco é a cor do ano novo e disso todo mundo sabe, o tom representa a paz, a pureza, a inocência e a esperança, tudo aquilo que muitos procuram para o ano que vai iniciar. No entanto, na contramão das tendências anteriores, em 2023, a procura tem pedido por tons diferentes, como o amarelo, dourado e azul.

Para os supersticiosos, as cores podem representar mais do que apenas as tonalidades que são visíveis aos olhos. No universo das cores, as emoções, sentidos e significados podem ser impactados de acordo com a energia emanada por cada pigmento. Assim como na Psicologia, as cores são um objeto de análise que podem ter diferentes interpretações.

Neste fim de ano, em alguns comércios de Alcântara, em São Gonçalo, o foco continua destinado à cor branca. No entanto, outras mais coloridas têm ganhado destaque: ‘’Eu vi num vídeo o pessoal falando que azul era a cor do final desse ano. Aí eu fiquei assim, gente, será?’’indagou a vendedora Letícia Alves, de 23 anos.



‘’É real. Vendemos bastante estampado em azul, parece que todo mundo vem procurando uma blusinha azul, uma calça azul e um vestido. O dourado também tem sido bastante procurado.’’, completou a parceira de vendas, Julia Hohmuth. De acordo com as vendedoras, a própria clientela vem informada da cor que deseja adquirir.

Entre as demandas, algumas têm sido evitadas, justamente pelo significado. É o caso da cor verde, que nas últimas semanas foi evidenciada como o motivo da gestação de várias influenciadoras que comemoraram a véspera de Natal, coloridas pelo pigmento.

Em entrevista ao jornal DCI, a astróloga Vivi Pettersen, contou que a cor é ligada à fertilidade: ‘’A cor verde é ligada ao Elemento Terra, que indica segurança, crescimento, fertilidade e estabilidade. Não existe nenhuma conotação direta em relação à gravidez, mas certamente pode ajudar na vibração de quem usa, se essa pessoa já estiver nessa sintonia", explicou.

Ainda assim, apesar das informações disseminadas na internet, a moda aponta a cor com outro significado. O verde representa a esperança, a sorte e a prosperidade. Também pode representar a natureza, a saúde e a renovação.

Assim como apontaram as vendedoras da loja Delcore Style, no Alcântara, em São Gonçalo, o azul tem sido procurado por representar a paz, a tranquilidade e a serenidade. O azul também pode representar a esperança e a fé.

Além dessas, confira as demais cores procuradas pela mulherada:

Amarelo:

O amarelo é muito importante para as festas de final de ano. Lembra o ouro e representa a riqueza e abundância.

Vermelho:

O vermelho também é muito importante para as festas de final de ano por representar o amor, a paixão e a energia, além de representar a força, a coragem e a determinação. É uma cor muito intensa e apaixonante.

Laranja:

Apontada como as demais representantes do verão, a cor intensa representa amor, determinação e calor. Em algumas culturas, a cor laranja é associada à colheita e à abundância. Durante as festas de final de ano, essa cor pode representar a fartura e a prosperidade, simbolizando a esperança de um ano novo repleto de realizações e conquistas.

