Inscrições para concurso da Educação da Prefeitura de Niterói começam nesta quarta (20)

A Prefeitura de Niterói abrirá, nesta quarta-feira (20), as inscrições para o concurso público da Secretaria e Fundação Municipal de Educação, com 193 vagas imediatas para professor, pedagogo, assistente social, entre outros. Os vencimentos iniciais vão de R$ 2.020,11 a R$ 3.532,58, com acréscimo de auxílio alimentação e transporte.

As inscrições vão até o dia 23 de janeiro, as provas objetivas serão realizadas em 25 de fevereiro de 2024. O edital de abertura da seleção para cargos de níveis médio e superior será divulgado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (19), com reserva de vagas para atender a Lei de Cotas.

“Esse concurso é mais uma iniciativa da Prefeitura de Niterói pela valorização da Educação e de seus profissionais. Nos últimos 10 anos, abrimos mais de 5 mil novas vagas e 25 novas escolas. Implantamos um robusto plano de Cargos, Carreiras e Salários, além dos investimentos em merenda de qualidade, climatização de salas de aula e projetos pedagógicos como o Aprendiz Musical, que hoje atende mais de 7 mil crianças da rede. Vamos continuar investindo para garantir Educação com qualidade cada vez melhor para todos os niteroienses”, ressaltou o prefeito Axel Grael.

As vagas para Ensino Superior são para Assistente Social (1), Contador (1), Pedagogo (2), Professor II Arte (2), Professor II Ciências (1), Professor II Educação Física (3), Professor II Geografia (1), Professor II História (1), Professor II Língua Espanhola (1), Professor II Língua Francesa (1), Professor II Língua Inglesa (2), Professor II Língua Portuguesa (3), Professor II Matemática (2), Psicólogo (1).

Para o Nível Médio as vagas são: Agente de Administração Educacional (45), Professor I (56), Professor I de Apoio Educacional Especializado (70).

O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bira Marques, ressaltou que o concurso público terá como foco a ampliação do número de professores de apoio especializado, direcionados à educação especial.

“Estamos andando em direção a uma educação de qualidade e referência. E essa medida faz parte do processo de requalificação e expansão da Rede. No ano que vem, vamos inaugurar mais quatro escolas para aumentar a oferta de vagas. O concurso será fundamental para atender esta e outras demandas, sobretudo na educação especial, área de demos prioridade neste certame. Seguiremos avançando, com foco nas nossas crianças”, destacou.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site www.portal.coseac.uff.br/fme2023, das 12 horas do dia 20 de dezembro até as 12h do dia 23 de janeiro de 2024. A taxa de participação varia entre R$ 95 e R$ 135. O pagamento deve ser feito até o dia 23 de janeiro de 2024.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de família em situação de vulnerabilidade social poderão ter direito à isenção da taxa. As solicitações do benefício podem ser feitas no período das 12 horas do dia 20 de dezembro até às 12 horas do dia 22 de dezembro. A lista dos candidatos contemplados com a isenção será disponibilizada no dia 4 de janeiro, a partir das 17h, no site do concurso.

O cartão de confirmação de Inscrição do Candidato (CCI) estará disponível exclusivamente no site no dia 26 de janeiro, a partir das 17 horas. Os candidatos inscritos para os cargos de Nível Médio farão a Prova Objetiva no dia 25 de fevereiro, no turno matutino, com início às 9h. Já os candidatos inscritos para o Nível Superior, farão a Prova Objetiva na mesma data, no turno vespertino, a partir das 15h. O tempo para realização do exame será de no máximo 4 horas.

Haverá prova de títulos, de caráter classificatório, para avaliar a formação acadêmica do candidato nos cargos: Professor I, Professor I Apoio Educacional Especializado, Professor II Artes, Professor II Ciências, Professor II Educação Física, Professor II Geografia, Professor II História, Professor II Língua Espanhola, Professor II Língua Francesa, Professor II Língua Inglesa, Professor II Língua Portuguesa, Professor II Matemática e Psicólogo.