São Gonçalo abre vagas para cursos profissionalizantes

Aulas acontecem na unidade Firjan-Senai do município, no Centro - Foto: Reprodução/Google Maps

Uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e a Firjan-Sesi vai oferecer 45 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos na cidade. Com inscrições abertas, os cursos devem oferecer formação em campos específicos da área da tecnologia da informação (TI), além de capacitações em outras áreas.

De acordo com a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, as oportunidades incluem aulas de Power BI e iniciação ao desenvolvimento de dashboards (com carga horária de 20 horas), supervisão de confecção (260 horas de carga horária), e instalação e reparo de rede de computadores (carga de 220 horas).

Para cada curso, são oferecidas 15 vagas. Alunos que atingiram os números de presença e aproveitamento mínimos exigidos levarão um certificado de conclusão que comprova a formação na área, que poderão ser usados para processos seletivos.



As inscrições estão abertas até o próximo dia 19 de outubro. Os interessados em participar devem ir até o local onde os cursos acontecerão, na unidade da Firjan-Senai, de segunda a sexta-feira entre 8h e 19h, com o documento de identidade, CPF, e comprovantes de residência e escolaridade. A unidade fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, no Centro da cidade.