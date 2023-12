São Gonçalo amplia bairros beneficiados por obras de infraestrutura

A Rua Joaquim Lavoura, em Marambaia, está recebendo pavimentação e calçamento, após obras de drenagem, e ficará pronta ainda essa semana. O investimento de R$ 20 milhões pela Prefeitura de São Gonçalo está possibilitando o pacote de intervenções nos bairros Marambaia e Monjolos, que estão recebendo obras de infraestrutura em 16 ruas.

No total, são R$ 43 milhões de investimentos que também contemplam Guaxindiba e Santa Luzia. Neste último bairro, as obras já foram concluídas. As demais intervenções em andamento têm previsão de término até o final de janeiro.

“Nosso governo assumiu um compromisso com a infraestrutura e a urbanização não só desses bairros, mas de toda a cidade. Estamos fazendo cada canto com o mesmo cuidado. Nossos gonçalenses merecem morar em um local digno”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Marambaia está recebendo atenção da atual gestão e já ganhou outras obras. O trevo do bairro recebeu a Operação Tapa Buracos, que fez a manutenção na pista da região. Além disso, o viaduto recebeu limpeza e iluminação de LED, além de pintura em grafite feita pelo artista Siridomuro.

No pacote de intervenções do bairro, também foi instalada a rede de água pluvial, com manilhamento dos dois lados da Avenida Presidente Roosevelt, seguida de pavimentação, sinalização, reforma das calçadas e iluminação.