Teatro Municipal de SG recebe espetáculo 'Mundo de Oz'

A dança e a encenação chegam ao Teatro Municipal de São Gonçalo, com o espetáculo ‘Mundo de Oz’, no dia 20 de dezembro, em duas sessões, apresentado pela Attitude Escola de Artes .

Livremente adaptado do roteiro de 'O mágico de Oz' de L. Frank Baum, a história conta as aventuras de Dorothy, uma menina que buscar encontrar uma maneira de voltar para sua fazenda no Kansas após sua casa ser levada por um tornado para uma terra desconhecida.

Ela começa sua jornada com o Espantalho, o Leão Covarde e o Homem de Lata, buscando o Mágico de Oz, que é a única pessoa capaz de ajudá-los.

Leia também:

➢ Sesc Verão 2024 terá programação em 27 municípios do estado

➢ Porto da Pedra inaugura loja de produtos exclusivos em shopping de SG

Ela enfrenta a Bruxa Má do Oeste e, durante a jornada, descobre que possui dentro de si mesma todos os recursos necessários para realizar seus sonhos.

Para cada sessão, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), seis pares de ingressos nesta segunda-feira (18), às 10h, para as apresentações de quarta-feira, dia 20, às 17h30 e 19h30.

Informações:

Espetáculo de Dança e Teatro

20 de dezembro

Sessão 17h30 e 19h30

Classificação Livre