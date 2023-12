Famílias aproveitam praças decoradas pelo Natal de Novas Luzes

Tão logo o dia se vai, as famílias da cidade de São Gonçalo aproveitam para conhecer a decoração das praças do município, com o “Natal de Novas Luzes - É tempo de sonhar”, trazendo a magia do Natal para a Praça Estephânia de Carvalho, a popular Praça Zé Garoto, a Praça Chico Mendes, no Raul Veiga, e a Praça Leonor Corrêa, a Praça da Trindade, esta última numa parceria com o Sesc.

Praça Zé Garoto | Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

Crianças, jovens e adultos de todas as idades têm marcado presença para conhecer a decoração especial montada pela Prefeitura de São Gonçalo. A novidade tem proporcionado momentos de lazer, atraindo centenas de famílias de diferentes pontos da cidade, que vão às praças para conhecer a nova decoração e também guardar recordações através das fotos e registros nas redes sociais.

“Posso dizer que é a primeira vez que vejo algo assim em São Gonçalo. Moro aqui há 32 anos e nunca vi essa praça tão bonita, tão bem iluminada como está. Tudo está lindo, foi muito bem elaborado. De outras vezes que faziam algo do tipo em São Gonçalo, era mínimo e tínhamos que ir para outras cidades, sair de São Gonçalo para ver decorações bonitas. Hoje não, porque você pode continuar em São Gonçalo, fazer um comparativo com outras cidades e ver que aqui está bem legal. Estou gostando! ”, disse Jeane Lagoa, de 55 anos, que foi acompanhada da filha, Maylane Menezes, de 24 anos e a neta, Ágatha Vitória de 2 anos, para registrar em fotos o momento especial na Praça Zé Garoto.

Moradores do Raul Veiga, Coelho, Alcântara e região também estão aproveitando a nova decoração de Natal. As noites quentes são um convite às atividades ao ar livre e também para eternizar momentos em família.

Moradores do Raul Veiga, Coelho, Alcântara e região também estão aproveitando a nova decoração de Natal | Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

“A praça está muito bonita! A importância que vejo de uma decoração como essa é que as famílias se reúnem aqui. Estamos vendo muitas crianças brincando, muitas famílias juntas. Essa decoração está sendo muito legal!” disse a fisioterapeuta Halyne Escobar, de 32 anos, que foi conferir a decoração da Praça Chico Mendes com seu marido, Victor Escobar e o filho,Tito.

Praça da Trindade | Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

Na Trindade, através de uma parceria entre Prefeitura de São Gonçalo e o Sesc RJ, a Praça Leonor Corrêa recebeu uma árvore natalina de 23 metros que tem chamado atenção dos moradores.

A população pode conferir a decoração especial de Natal até meados do mês de janeiro, sempre a partir das 19h.