Pronto Socorro Central de São Gonçalo será ampliado

O Pronto Socorro Central (PSC) Dr. Armando Gomes de Sá Couto, no Zé Garoto, passa por obras para melhor atender a população. No andar principal da unidade, novos consultórios estão sendo construídos e toda a área de espera e recepções internas serão remodeladas.

As melhorias estão em andamento, sendo feitas por partes sem que o atendimento seja interrompido. Todo o espaço será reestruturado com a construção de quatro consultórios clínicos, dois ortopédicos – que terão sala de espera exclusiva; um de odontologia e uma sala de sutura – esta já está pronta e em funcionamento.

Todos os ambientes serão modernizados, receberão pintura, pisos novos e climatização; além de adaptações e adequações gerais e de acessibilidade conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“Estamos reestruturando todo o espaço para melhor atender a população e dar ambiente mais adequado aos profissionais de saúde. Com a sala de espera exclusiva para a ortopedia, também ganhamos mais espaço e melhor fluxo de circulação na recepção da área clínica”, disse o diretor geral da unidade, Antônio Guilherme.

Para os funcionários, o refeitório – que fica no segundo andar da unidade – também já foi reformado. No início do governo do Capitão Nelson, o PSC passou por reformas na recepção principal de entrada dos pacientes e na fachada.