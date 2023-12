Prefeitura de Niterói duplica via no Centro

A Prefeitura de Niterói entregou, nesta segunda-feira (11), a duplicação da Rua General Osório, no Centro. A via recebeu mão inglesa, ciclovia e fiação subterrânea. A partir de quarta-feira (13), a antiga rua de acesso ao Ingá, ao lado do Complexo Poliesportivo da Concha Acústica, será fechada definitivamente. A mudança faz parte das obras de revitalização do Centro. O projeto, que está a cargo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, vai requalificar o bairro, mudar a paisagem e o fluxo da área central da cidade. A NitTrans estará com operadores ajudando no ordenamento do trânsito.

De acordo com o prefeito de Niterói, Axel Grael, esse novo trajeto vai viabilizar a continuação da obra do Complexo da Concha Acústica.

Leia mais:



Pré-matrícula para o Ensino Fundamental em Niterói começa nesta segunda (11)

Caravana de Natal da Coca-Cola em Niterói; confira a rota!

“A rua viabiliza a retomada da obra da arena que vai fazer parte do Complexo Poliesportivo de Niterói. A gente já começou a fazer a obra, mas precisa fechar aquela via que existe ali no meio. O posto de gasolina já foi fechado e, agora, na quarta-feira, a gente já encerra o trânsito que passava no meio do terreno para ficar disponível para a continuação da obra”.

O secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, explica que, com a inauguração de parte do Complexo Poliesportivo, a região vai atrair uma nova quantidade de pessoas e essa alteração vai melhorar a mobilidade do local.

“A duplicação da Rua General Osório tem como objetivo atender o entorno da Concha Acústica. A inauguração desse novo espaço é um importante passo na revitalização do Centro que vai atrair um novo público para cá. A partir da duplicação da Rua General Osório, vai ser possível o fechamento da alça de acesso do centro em direção ao Ingá e, com isso, a gente vai unir a área do posto de gasolina desativado ao restante da quadra. Com a abertura dessa nova via, quem vai em direção ao Ingá, vira à esquerda depois do Complexo Esportivo e quem vai para São Domingos, segue em frente sem nenhum tipo de conflito viário”, conclui o secretário.

A NitTrans estará com operadores ajudando no ordenamento do trânsito | Foto: Divulgação

Mudança no trânsito - A partir desta quarta-feira (13), a Rua Visconde de Morais será fechada, junto com a área do antigo posto de combustível que fica na localidade.

O fluxo de veículos que vem do Centro, pela Visconde do Rio Branco, e quer pegar as ruas Hernani Pires de Mello (direção ao Ingá) ou a Guilherme Briggs (direção ao Plaza), vão continuar em frente por mais alguns metros e virar na Rua General Osório (em frente à antiga sede da Enel).

A rua que será fechada e o posto serão integrados ao espaço do Complexo Esportivo da Concha Acústica para a construção do ginásio. Os operadores da NitTrans estarão no local para auxiliar no trânsito.