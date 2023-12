Natal iluminado na Praça Chico Mendes

O Papai Noel chegou com todo o seu encanto na Praça Chico Mendes, no Raul Veiga, na noite do último domingo (10). Em mais uma edição do Natal de Novas Luzes da Prefeitura de São Gonçalo, a praça, que tem atraído cada vez mais visitantes após reforma, recebeu decoração natalina por toda sua extensão e uma árvore de Natal que cativou aqueles que participaram da festa.

“Estamos conseguindo entregar muitas melhorias para a região de Alcântara desde o primeiro ano da gestão, seja de saúde, desenvolvimento urbano, econômico e lazer, e não vamos parar. Muitas melhorias ainda estão por vir. Desejo que, nessa época do Natal, o gonçalense possa renovar sua fé por dias melhores”, disse o prefeito Capitão Nelson ao chegar ao evento.

“Estamos próximos ao fim de mais um ano de gestão do prefeito Capitão Nelson e chegamos com a certeza de que temos muito o que celebrar em São Gonçalo. Todos nós que moramos aqui sabemos que a cidade está passando por um processo de transformação. Sabemos que ainda tem muito a que ser feito, e temos a esperança de que 2024 será um ano de muitas conquistas”, destacou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, que também prestigiou o Natal de Novas Luzes.

Assim como foi na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, e na Praça da Trindade, a Caravana de Arte e Lazer, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg), abriu a festa, levando para as crianças momentos de alegria, com atividades recreativas, pintura de pele, danças com personagens vivos, pula-pula, brinquedos infláveis, além de distribuição de algodão doce, cachorro quente, pipoca, picolé e guaraná.

A Orquestra Municipal de São Gonçalo (OMSG) deu um show à parte ao apresentar músicas natalinas. Sob muitos elogios do público, a OMSG, que tem regência do maestro Paulo Guarany, também não deixou de apresentar músicas que entoavam fé e esperança.

Moradora do Pacheco, Eunice Nascimento, de 50 anos, se organizou e trouxe toda a família para celebrar o Natal de Novas Luzes que tem como tema esse ano “É tempo de sonhar”.

“Vi as fotos de como ficou linda a decoração na Praça Zé Garoto e logo me organizei para trazer minha família na Praça Chico Mendes que é mais próxima da minha casa. Foi tudo muito mágico, são momentos que marcam nossa vida”, disse Eunice.

Para fechar a noite, a figura mais aguardada da noite, o Papai Noel, tirou foto e recebeu cartinhas de centenas de crianças que estavam na praça.

As praças que receberam o Natal de Novas Luzes seguem com a decoração natalina até meados de janeiro.