Empregos para PCDs: Hospitais de São Gonçalo, Araruama, Volta Redonda e Nova Iguaçu oferecem vagas

Os Hospitais Estaduais Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Roberto Chabo, em Araruama, e Zilda Arns, em Volta Redonda, além do Hospital Municipal da Posse e a Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, promovem nesta semana campanha de captação de trabalho para pessoas com deficiência (PCD). Serão oferecidas cerca de 100 vagas nas mais diferentes áreas.

Para o Complexo Alberto Torres, que engloba os Hospital Alberto Torres e a UPA do Colubandê, em São Gonçalo, e o Hospital João Batista Cáffaro, em Itaboraí, há vagas exclusivas para PCDs nas áreas de técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, maqueiro e farmácia, almoxarifado e manutenção. O processo acontece nos dias 12 e 14, das 9 às 17h, na Universidade Salgado de Oliveira, localizada na Rua Lambari, em Trindade.

Já no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, há vagas para as funções de maqueiro e de auxiliar administrativo e de higiene e limpeza. A ação de inscrição e entrevista acontece nesta quarta-feira (dia 13), das 9 às 17 horas, na Primeira Igreja Batista de Araruama, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 900, Centro.

Nas unidades de Nova Iguaçu há cargos disponíveis para técnico de enfermagem e auxiliares de rouparia, administrativo e farmácia no Hospital da Posse e para maqueiro e auxiliar administrativo e de higiene e limpeza na Maternidade Mariana Bulhões. A ação nestas unidades acontece nos dias 12 e 13, das 9 às 17 horas, na Vila Olímpica, situada na Rua Governador Portela, no Centro.



Em Volta Redonda, o Hospital Zilda Arns, disponibiliza vagas para técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico e auxiliar de farmácia, administrativo e de higiene e limpeza. Os interessados devem no dia 13 procurar a secretaria municipal da Pessoa com Deficiência na Avenida 17 de Julho, 20, Aterrado; e no dia 15, a Associação de Proteção e Amparo à Pessoa com Deficiência (Apadefi), na Avenida General Euclides de Figueiredo, 350. Os locais irão funcionar das 9h às 13h.

De acordo com a gerência de Recursos Humanos do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), que administra as unidades, o processo de captação de talentos para as vagas em aberto será realizado por análise curricular e entrevista.