Clima de Natal toma conta do Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, em Volta Redonda

O clima de Natal tomou conta do Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, em Volta Redonda, nesta sexta-feira (08). Papai Noel chegou de surpresa, arrancando olhares curiosos e muitos sorrisos dos pacientes, acompanhantes e funcionários. O Bom Velhinho também fez a alegria da criançada internada na unidade.

A Festa de Natal ainda contou a participação da Orquestra de Cordas da Cidade de Volta Redonda, que emocionou o público entoando cânticos natalinos no saguão principal do hospital. “Tudo muito lindo, emocionante. Foi uma grata surpresa chegar ao hospital para uma consulta e ser recepcionada por Papai Noel e um coral”, declarou a dona de casa Isabele Porto, de 54 anos, moradora de Piraí.

Acompanhado pelos personagens Mickey e Minnie, Papai Noel percorreu as enfermarias de clínica médica, cirúrgica geral e ortopedia. Abraçou pacientes, fez fotos com famílias e desejou muita saúde e paz a todos. Mas a alegria em dobro aconteceu quando o Bom Velhinho chegou ao setor de pediatria.

O estudante Bernardo Hilário, de 9 anos, foi um dos primeiros a receber Papai Noel. Acompanhado do pai, o mecânico Marcos Teixeira, ele ganhou presente, fez fotos e ainda bateu um longo papo com o senhorzinho de cabelos e barba brancas, óculos e gorro. Morador do município de Valença, Bernardo está internado há quase dois meses na unidade cuidando de uma osteomielite.

Com o seu sino de mão e o tradicional “ho ho ho” – forma carinhosa de dizer olá – Papai Noel entregou presentes a todas as crianças. “Que momento mágico! Isso alegra o nosso coração mesmo estando em um hospital com quem mais amamos”, declarou Vera Menezes, que acompanha o filho há duas semanas.

Referência no tratamento de pacientes que necessitam de cuidado intensivo, tanto adulto como pediátrico, a unidade conta com 237 leitos, sendo 207 adultos e 30 pediátricos.