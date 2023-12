Pesquisa revela que lojas físicas são as preferidas dos consumidores neste fim de ano

Sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 718 consumidores da região metropolitana do Rio, entre nos dias 21 e 22 de novembro, mostra que 59,1% pretendem presentear alguém no Natal. 10,6% ainda não sabem se vão presentear e 30,3% disseram que não vão.

Os itens de vestuário, calçados e acessórios (49,9%) são os preferidos para os que irão presentar alguém, seguidos de brinquedos (32,7%), lembrancinhas (20,6%) e artigos de perfumaria (11,2%).

O gasto médio de cada consumidor deve ficar em R$ 356, com uma movimentação financeira na economia estimada em R$ 796 milhões. Segundo 60,5% dos entrevistados, as compras serão feitas em lojas físicas. Já 22,1% comprarão em lojas virtuais e 16% em ambas.

