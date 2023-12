Crianças de escola pública de Maricá vão receber presentes do Papai Noel dos Correios

Nesta quarta-feira, 13 de dezembro, o Papai Noel dos Correios irá visitar a Escola Municipal Brasilina Coutinho, localizada na Zona Rural do Silvado, na Estrada Comandante Celso, s/n, Silvado, Maricá, para entregar, pessoalmente, os presentes de 85 crianças do Maternal ao 5º ano.

As crianças participam de uma festa natalina na escola e recebem a chegada do Papai Noel, que vai tirar fotos e entregar os presentes para os estudantes.

As crianças escreveram as cartinhas para o Papai Noel na escola, durante atividade realizada com as professoras. Em seguida, as cartinhas ficaram disponíveis para adoção na Agência dos Correios Maricá e os padrinhos e madrinhas realizaram a entrega dos presentes na Agência. Agora, o Papai Noel irá realizar a entrega dos presentes na própria E.M. Brasilina Coutinho.



Já as crianças da sociedade, que enviaram cartinhas pelo Blog Noel e tiveram seus presentes adotados por padrinhos e madrinhas da sociedade, receberão os presentes em casa, que serão entregues pelos carteiros.

A campanha teve o prazo final prorrogado até dia 20 de dezembro, justamente para buscar atender mais de 3 mil cartinhas que ainda não foram adotadas em todo o estado do RJ.

Em todo o Estado do Rio de Janeiro, cerca de 12 mil cartinhas escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, foram disponibilizadas para adoção este ano. Entre os presentes mais pedidos pelos pequeninos estão: bolas, bonecas, carrinhos, roupas, calçados e materiais escolares. Neste calor que tem feito, o pedido por piscinas e ventiladores subiu bastante. Este ano, vieram 480 cartinhas pedindo piscina de plástico, um crescimento de 272% em relação ao ano passado. Já as solicitações de ventiladores subiram de 99 para 257 (156%).

Além de incentivar as crianças a acreditarem em seus sonhos, a campanha desperta o interesse pela escrita de cartas, tão importante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais dos pequenos. Ao envolver a sociedade, a campanha semeia esperança e une as pessoas em uma corrente do bem.

Serviço:

Data: 13/12/2022

Horário: 13h

Local: Escola Municipal Brasilina Coutinho.

Endereço: Estrada Comandante Celso, s/n, Silvado, Maricá.

Ações: Festa das crianças, chegada do Papai Noel e entrega dos present