Niterói antecipa a segunda parcela do 13º salário dos servidores

A Prefeitura de Niterói vai antecipar o pagamento da segunda parcela do décimo-terceiro salário dos servidores municipais para o dia 11 de dezembro (segunda-feira). A segunda parcela corresponde a 50 por cento do valor total do décimo-terceiro e, por lei, poderia ser paga até o dia 20 de dezembro. O pagamento da primeira parcela do décimo-terceiro salário dos servidores ocorreu em julho.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a antecipação do pagamento da segunda parcela do décimo-terceiro salário é uma forma de valorizar os servidores públicos.

“Graças a uma gestão fiscal responsável e eficiente, nos últimos anos temos conseguido não apenas pagar os salários em dia, mas adiantar o décimo-terceiro salário dos servidores, investir em concursos públicos, além de estabelecer os planos de Cargos, Carreiras e Salários de várias categorias. Vamos seguir em frente com o reconhecimento dos servidores que tanto se dedicam por uma Niterói cada vez melhor”, afirmou Axel Grael.

O secretário municipal de Administração, Luiz Vieira, ressaltou que a antecipação da segunda parcela do décimo-terceiro dos servidores é importante para a economia da cidade.

“A antecipação facilita a vida do servidor municipal, que pode fazer o planejamento de compras para o Natal com mais calma. Ao invés de esperar até o dia 20, ele pode ir às ruas com mais tranquilidade. Há uma injeção de recursos na cidade. Isso movimenta o comércio. E, como tem mais tempo para pesquisar preços e produtos, o servidor acaba comprando melhor. Ele foge da concentração de pessoas nas lojas nos dias mais próximos do Natal”, afirmou Luiz Vieira.

O secretário municipal de Fazenda em exercício, Heitor Moreira, disse que a estabilidade financeira do município é fruto de uma gestão fiscal eficiente e transparente. “O resultado de uma administração sólida mantém a saúde das contas públicas de Niterói. Essa medida só reforça o compromisso em honrar o salário dos servidores e fornecedores, além de impulsionar a economia local e estimular as atividades comerciais”, concluiu Heitor Moreira.