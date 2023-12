Árvore de Natal em São Francisco é cancelada após queda da estrutura

A Prefeitura de Niterói informou, através de uma nota, que registrou boletim de ocorrência na 77ª DP (Icaraí) para que a Polícia Civil investigue a queda da estrutura da Árvore de Natal de São Francisco, na madrugada desta sexta-feira (8).

Foi determinado ainda que a empresa responsável apresente um laudo técnico com as causas do acidente. Ainda segundo a nota, a Prefeitura informou que não irá pagar o valor referente à montagem desta árvore, que fazia parte da decoração de Natal da cidade.

"Importante ressaltar que a área estava isolada e sob responsabilidade da empresa contratada. A estrutura ainda escontrava-se em processo de montagem. A vistoria final do Corpo de Bombeiros ainda não havia sido feita e, portanto, o espaço não estava liberado para funcionamento", continuou a nota.

"As festividades de Natal estão mantidas na cidade. A Prefeitura informa que São Francisco não terá a montagem de outra árvore. O bairro contará com a instalação do Parque Papai Noel. A Defesa Civil de Niterói iniciou vistoria em todos os equipamentos temporários já montados na cidade para as festividades de fim de ano. O Objetivo é garantir que as normas técnicas das estruturas tenham sido integralmente cumpridas", concluiu a Prefeitura de Niterói, em nota.