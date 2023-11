Rio promove “Mega Feirão de Empregos” em novembro, no Largo da Carioca

No evento, serão oferecidas cerca de 3.000 vagas de emprego - Foto: Divulgação/Pefeitura do Rio

No evento, serão oferecidas cerca de 3.000 vagas de emprego - Foto: Divulgação/Pefeitura do Rio

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda vai promover, a partir da próxima quarta-feira (08/11), um Mega Feirão de Empregos, no Largo da Carioca, Centro do Rio. Durante o evento, que terá duração de três dias, serão oferecida cerca de 3.000 vagas de emprego, além de serviços como cadastro para pessoas com deficiência, vagas de cursos profissionalizantes, emissão ou agendamentos de 1ª e 2ª vias do RG, isenção para 2ª via de RG, certidão de nascimento e óbito, expedição de carteira de trabalho e habilitação para casamento, entre outros.

Em ação inédita, os atendimentos dos serviços do Sine serão fracionados, começando com uma pré-triagem dos candidatos. A ideia é identificar a demanda individual dos interessados às oportunidades oferecidas e, assim, encaminhá-los de acordo com suas necessidades.

Leia mais

Niterói publica edital de concurso para contador

Estátua de 120 kg é furtada de cemitério no Rio

"Vamos dividir os atendimentos em estações de serviços, como carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, balcão de empregos, e oficinas para orientação de como produzir um currículo, como se comportar em entrevistas, e até dicas de vestuário para essas ocasiões. Depois de resolvidas as pendências, esse candidato terá muito mais chances de conseguir a oportunidade de emprego", explica secretário de Trabalho e Renda, Arthur Monteiro.

Outra novidade do feirão é a realização de entrevistas e resultados simultâneos. Várias empresas parceiras se comprometeram a realizar todas as etapas pré-admissionais nos três dias de evento. Assim, os candidatos poderão se candidatar às vagas, participar do processo seletivo e receber o resultado no mesmo dia.

Várias outras ações de incentivo à empregabilidade já foram promovidas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, mas, com esse formato e a participação maciça de empresas empregadoras, é a primeira vez. O objetivo é aumentar consideravelmente o número de pessoas empregadas por meio do Sine.

Estarão presentes no evento, que contará também com uma feira de artesanato, diversas instituições parceiras como a Secretaria da Mulher, RJ para Todos, Detran, Fundação Leão XIII, Cedae e Firjan, além de dezenas de empresas dos mais diferentes ramos, como supermercados, hotelaria, restaurantes, moda e muitos outros.

Endereço:

Largo da Carioca – Centro - RJ