Niterói publica edital de concurso para contador

Para concorrer, é preciso ter nível superior em Ciências Contábeis, com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) - Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Fazenda publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (07), o edital do concurso público para o cargo de contador. Serão disponibilizadas 13 vagas imediatas, sendo 8 para ampla concorrência, 2 vagas para pessoas com deficiência e outras 3 vagas para pretos e pardos. Além dessas, 40 vagas vão compor o compor o cadastro reserva.

Para concorrer, é preciso ter nível superior em Ciências Contábeis, com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Os candidatos interessados poderão realizar as inscrições no período de 9 a 28 de novembro, através do site http://portal.coseac.uff.br/pmnsmf2023.

A Guia de Recolhimento para o pagamento da inscrição, no valor de R$ 155,00, pode ser emitida no site http://grm.fazenda.niteroi.rj.gov.br. O concurso será elaborado pela Coordenação de Seleção Acadêmica (COSEAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O secretário municipal de Fazenda, Heitor Moreira, destacou a relevância do concurso e dos futuros servidores.

“A realização do concurso para contador da Secretaria de Fazenda é mais uma iniciativa dessa gestão no sentido de fortalecer o corpo técnico com servidores altamente qualificados. Eles contribuirão significativamente para aprimorar a gestão financeira e patrimonial do município, melhorar a qualidade e transparência das informações contábeis, do processo de prestação de contas de governo, bem como na divulgação dos demonstrativos contábeis e no cumprimento das exigências legais. Desejamos sorte aos candidatos e estamos ansiosos para receber os futuros servidores da Prefeitura de Niterói”, afirmou Heitor Moreira.

As provas acontecerão no dia 17 de dezembro de 2023 e os candidatos aprovados serão convocados para a realização do curso de formação.

O edital completo está disponível no site http://portal.coseac.uff.br/pmnsmf2023