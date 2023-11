Estátua de 120 kg é furtada de cemitério no Rio

Uma estátua de bronze, com 120 kg de peso e 1,60m de altura, foi furtada de um cemitério em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O monumento ficava no Cemitério São João Batista e adornava o mausoléu de Cláudio de Souza, renomado médico e escritor que faleceu nos anos 50 e fez parte da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ainda não há informações a respeito de suspeitos ou de quando precisamente o objeto foi levado. Estima-se, com base em denúncias recebidas pelo projeto de preservação histórica SOS Patrimônio, que o furto aconteceu na semana passada. Um pé-de-cabra foi encontrado próximo ao local onde a estátua ficava; as suspeitas são de que a ferramenta foi usada no crime.

O mausoléu é um dos principais do cemitério histórico e conta ainda com outras duas estátuas, que continuam no local. O espaço é administrado, desde 2014, pela empresa Rio Pax, que afirmou que "será aberto procedimento interno para apuração do caso em questão.



A Polícia Militar informou não ter sido acionada para o caso, mas disse estar "à disposição da empresa". Já a Civil confirmou que o caso foi registrado pela 10ª DP (Botafogo), onde "agentes realizam diligências para esclarecer os fatos".