Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, responde questionamento de internauta sobre não trabalhar

Nesta segunda-feira (6), o ex-marido de Preta Gil recebeu uma pergunta no Instagram que fez questão de rebater. Um internauta perguntou ao personal trainer se ele trabalhava, já que, segundo o seguidor, ele “só malhava”.

Com vários vídeos publicados em seus stories, o influenciador respondeu: “Cara, vocês precisam parar de resumir as pessoas apenas com o que vocês vêem na internet, nos stories, no Instagram. Eu posto muito malhando. Malho o dia inteiro? Não malho o dia inteiro. Faço coisa pra caramba. Só que esse é o assunto que falo aqui.”

Rodrigo Godoy é personal trainer e manteve um relacionamento com a filha de Gilberto Gil de 2015 até 2023, e o relacionamento acabou por infidelidade da parte de Rodrigo, que traiu Preta com a estilista da própria cantora.

Além de usar suas redes para postar seus treinos, o personal publica dicas de treino no Instagram. Recentemente, o homem abriu uma conta no OnlyFans, uma plataforma utilizada para venda de conteúdo adulto.