Largo da Batalha recebe Procon Itinerante

Procon Itinerante está percorrendo todas as regiões da cidade, levando serviços gratuitos de orientação. Com um calendário já elaborado até o final do ano, a van que já percorreu oito locais em três meses e fica sempre nas administrações regionais, permanece até esta quinta-feira (09) no Largo da Batalha. O horário de atendimento é das 10h às 15h. Desde que o serviço passou a ser oferecido, 365 pessoas já foram atendidas em várias regiões da cidade.

São disponibilizadas 20 vagas por dia, totalizando 60 em cada uma das regiões. Os atendimentos são feitos por dois advogados e um auxiliar administrativo. O veículo é adaptado com mesas, ar-condicionado, computadores, toldo e gerador.

Leia mais:

Jovem grava sem saber o momento em que foi assassinada a tiros pelo namorado

ONGs de São Gonçalo se mantém vivas em prol do assistencialismo

Os principais atendimentos e orientações do órgão atualmente são dívidas adquiridas pelos consumidores, ocasionadas por desemprego e compras feitas por modo online durante a pandemia.



“A finalidade do Procon Itinerante é facilitar a vida do morador que mora na periferia, que tem a possibilidade de economizar tempo e dinheiro com nossa unidade móvel que vai até ele. Também faremos a distribuição de Códigos de Defesa do Consumidor, assim todos podem conhecer os seus direitos e saber a hora de procurar ajuda", explicou o secretário de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira.

O veículo, doado à Prefeitura de Niterói pelo Ministério Público, custou R$ 250 mil e tem capacidade para atender até quatro pessoas por vez. A ideia é que a van ajude a levar os serviços do Procon para áreas mais carentes ou de difícil acesso, além de ser usada em ações conjuntas de cidadania com outras secretarias.

Os principais atendimentos e orientações do órgão atualmente são dívidas adquiridas pelos consumidores, ocasionadas por desemprego.

A equipe da Secretaria de Defesa do Consumidor já intermediou inúmeros casos, com taxa de *86%* de situações resolvidas. Para atendimento, os cidadãos precisam apresentar documento de identificação (identidade e CPF), comprovante de residência e os documentos relativos à reclamação. A população também pode denunciar através dos telefones 2719-3144 ou 2719-3144.

A Secretaria de Defesa do Consumidor de Niterói também atende na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481, térreo, no Centro.

Calendário do Procon Itinerante nas Regionais para os próximos meses:

Novembro:

-07, 08 e 09 – Administração Regional do Largo da Batalha (Praça Levi Francisco da Cruz Nunes)

- 21, 22 e 23 – Administração Regional do Ponto Cem Reis (Praça Dom Agostinho Benassi)

Dezembro:

- 05, 06 e 07 – Administração Regional de Icaraí (Praça Dom Navarro)

- 12, 13 e 14 – Administração Regional do Ingá (Praça Dr Nilo Peçanha)