Jovem grava sem saber o momento em que foi assassinada a tiros pelo namorado

O homem que foi gravado matando a namorada, pela própria vítima, em Goiânia, no último sábado, mentiu para a Polícia Militar sobre o crime. Segundo a corporação, quando foi questionado sobre o acontecimento, Diego Fonseca Borges, de 37 anos, contou que a namorada foi baleada quando o casal foi abordado por uma dupla numa moto. Conforme o relato do acusado, o disparo teria vindo do garupa. No entanto, a vítima gravou a própria morte.

Por apresentar contradições quanto ao crime, os agentes levaram o ex-namorado à Central de Flagrantes, em Jataí, no sudeste goiano, onde ocorreu o caso, por volta das 22h. De acordo com a PM, os agentes foram acionados para o Hospital das Clínicas, onde a vítima identificada como Lelly Gabriele Alves, de 23 anos, deu entrada com perfuração de tiro. Ainda no hospital, os policiais conversaram com Diego para entender o ocorrido.





Vítima gravou o momento em que foi executada pelo próprio namorado Arquivo pessoal

Autor: Arquivo pessoal

Já na delegacia, os agentes encontraram um vídeo do momento do crime no celular da vítima, que gravou a própria morte. No registro, o casal conversa em tom descontraído, quando o rapaz aponta a arma contra a namorada e dispara. Com isso, a jovem cai no chão. Lelly foi atingida na região do tórax. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, pelo namorado, mas não resistiu e morreu.



O corpo da jovem foi velado e sepultado no último domingo (5), em Jataí. A Polícia Civil de Goiás não deu detalhes sobre o depoimento de Diego, que foi preso. A arma usada no crime foi encontrada em local próximo onde o carro de Diego estava estacionado. Segundo a PM, era uma pistola calibre 380.