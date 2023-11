ONGs de São Gonçalo se mantém vivas em prol do assistencialismo

A entidade sem fins lucrativos "Inspira Ação", criada em 2013 em São Gonçalo, tem como objetivo atuar na área de assistência social, atendendo a crianças e jovens em comunidades do município e agora está também expandindo suas ações para a cidade de Niterói, com a ajuda de parcerias e lideranças dessas comunidades.

"Nosso intuito é tentar tirar as crianças do convívio de influências negativas da comunidade, através do ensinamento de que possam ter novas visões e novos rumos. Agora estamos tentando ampliar as ações também para Niterói, para poder beneficiar mais crianças em outras comunidades", disse a responsável administrativa da ONG, Stella Fontes.

Voluntários, colaboradores e responsáveis pelas ONGs | Foto: Divulgação

Gerida pelo presidente Rafael Ferreira da Silva, a organização trabalha em parceria e união com outra ONG gonçalense, a "CIA da Alegria", e ambas atuam no Porto da Madama, próximo ao bairro Gradim. "Lá a gente atua junto com a Companhia da Alegria, onde juntamos forças e estamos envolvidas com algumas ações, cotidianas, do dia a dia e também nos grandes eventos em comemorações, como o Dia das Crianças, por exemplo", afirmou Stella.

"Nosso intuito desde que o Instituto foi fundado é desenvolver ações e projetos sociais em áreas carentes, buscando parcerias com outras instituições sem fins lucrativos como igrejas, associações de moradores, líderes comunitários, para poder desenvolver ações nessas comunidades, onde as pessoas não tem tanto acesso ao assistencialismo. Levamos isso às comunidades de São Gonçalo e agora estamos tendo uma visão mais voltada para o município de Niterói também", afirmou o presidente da Inspira Ação, Rafael Ferreira da Silva.



Criada no ano de 2017, a CIA da Alegria iniciou sua ação realizando recreações uma vez por mês no alto do Morro da Madama, no campo de futebol local.

"Fazíamos um trabalho com as crianças de lá todo último sábado do mês. Tinham recreações, futebol e diversas brincadeiras, além do lanche oferecido. Só que a gente tinha dificuldade quando chovia no dia do evento, porque aí não tinha como fazer. Foi quando em 2019, uma irmã da igreja emprestou um espaço que ela tinha e nós, através dos recursos de doadores individuais, conseguimos fazer uma obra com alojamento, banheiros, compramos tatames e começamos a ter a nossa companhia de lutas dentro da cia da alegria", declarou o presidente e professor de jiu-jitsu da ONG, Deyvison Tavares da Rosa.

"Hoje nós não estamos mais no alto do morro, estamos atuando em dois polos, um na Igreja Batista Porto da Madama e também na Igreja PIB do Paraíso, onde a gente continua mantendo as aulas de jiu-jitsu, com treinos segunda, terça, quinta e sexta para crianças, das 18h30 às 20h (4 à 12 anos) e também para os jovens e adultos, das 20h às 22h (a partir de 13 anos, sem limite de idade).

O esporte oferecido pelas ONGs hoje conta com três professores, Deyverson, Elvis e Alexandre, que se revezam entre si para manter ativa a equipe dentro da CIA.

Para contribuir com doações para as ONG's, basta entrar em contato através dos números: (21)98653-5563 ou (21)99822-3159

