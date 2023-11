Rede D’Or abre inscrições para 120 vagas de estágio em Medicina e Farmácia

O IDOR (Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino), braço acadêmico e científico da Rede D’Or, abriu inscrições para seu programa de estágio acadêmico em Medicina e Farmácia. A prova do processo seletivo acontecerá de forma online no dia 10 de dezembro, das 10h às 12h, por meio de uma plataforma tecnológica especializada. O período de inscrições vai até o dia 4 do mesmo mês. No total, serão 106 vagas para o estado do Rio (83 para medicina intensiva, 10 para emergência, 7 de cardiologia e 6 para farmácia). Outros seis postos são para o Distrito Federal, todos em Medicina Intensiva, e mais 8 vagas para o estado de Alagoas, também para UTI.

Nos hospitais da Rede D’Or no Rio de Janeiro, que concentra o maior número de vagas, o estágio acadêmico em Medicina oferece a oportunidade para os estudantes vivenciarem as especialidades de medicina de emergência, intensiva e cardiologia.

Ainda no Rio, serão disponibilizadas vagas em farmácia, onde os acadêmicos terão a chance de adquirir experiência sob a orientação de farmacêuticos hospitalares e clínicos.

Já nos hospitais Memorial Arthur Ramos, em Alagoas, e DF Star, no Distrito Federal, há oportunidades de estágio na especialidade de medicina intensiva.

Para os postos em medicina de emergência e cardiologia, podem se inscrever alunos cursando medicina entre o 9º e o 11º período. Para a especialidade de medicina intensiva do Rio de Janeiro e Distrito Federal, os discentes também devem estar entre o 9º e o 11º período. Já para os estágios de medicina intensiva em Alagoas, os interessados devem estar entre o 8° e 11° período.

Graduandos do curso de Farmácia no 7º período, para cursos com quatro anos de duração, ou no 9º período, para cursos com cinco anos de duração, também podem se inscrever para as vagas.

O estágio tem a duração de um ano e uma carga horária de 12 horas semanais, de acordo com as especificações de cada edital. A previsão é que o programa tenha início em março de 2024 e terá como benefícios a bolsa com valores entre R$ 300 e R$ 550 por mês, além de seguro para acidentes pessoais e vale-transporte.

As inscrições para o processo seletivo pela plataforma https://idor.econrio.com.br/modulo/login/src/view/action/LoginIniciaAction.php?fonte=estagio-idor