São Gonçalo oferece aulas gratuitas de zumba; saiba mais

Uma atividade física que, além de melhorar o condicionamento físico, leva muita diversão para quem pratica. De crianças a idosos, a zumba tem atraído cada vez mais pessoas. Em São Gonçalo, o exercício é oferecido gratuitamente em oito pontos espalhados pela cidade através do projeto São Gonçalo em Movimento, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo.

As aulas, comandadas pela professora Kellen Gardel, misturam movimentos aeróbicos com coreografias, auxiliando o fortalecimento do sistema cardiovascular e respiratório. A atividade também é uma ótima aliada para a saúde mental, como destacou a aluna Viviane Santos, de 55 anos.

Leia também:

➢ Área de lazer em Neves passa por obras de acessibilidade

➢ Maricá divulga programação deste fim de semana do Cine Henfil

“Saio sempre muito feliz das aulas de zumba. A professora Kellen nos deixa muito à vontade, sem forçar nada. Comecei as aulas assim que o projeto foi implementado e desde então vejo várias mudanças no meu corpo e na mente, além de já ter eliminado uns quilinhos. As aulas são sempre muito animadas. Além disso, a professora está sempre organizando passeios que aproximam ainda mais todos os alunos, é muito bom”, disse Viviane.

Para se inscrever nas atividades, basta procurar o professor responsável pela aula e se informar sobre os documentos necessários para a matrícula.

Pelo São Gonçalo em Movimento, a zumba é oferecida nos seguintes locais:

. Amendoeira

Estrada Raul Veiga, nº 2258

Terças e quintas, de 7h às 8h e de 8h às 9h

. Lagoinha

Estrada do Pacheco , nº 400

Segundas e quartas, de 7h às 8h e de 8h às 9h

. Maria Paula

Av. Expedicionário Rodrigues, s/n

Segundas, quarta e sextas, de 19h às 20h

Av. Expedicionário Rodrigues , 702

Terças e quintas, de 10h às 11h

Quartas e sextas, de 10h às 11h

. Arsenal

Rua Expedicionário Elídio Rodrigues, nº 230

Segundas e quartas, de 7h15 às 8h, de 8h às 8h45, de 8h45 às 9h30, de 16h às 16h45, de 16h45 às 17h30

. Jardim Catarina

Avenida Albino Imparato, nº 1039

Segundas e quartas, de 21h às 22h

Terças e quintas, de 17h às 18h

. Vila Três

R. Nestor Pinto Alves, s/nº

Segundas e quartas, de 7h às 8h e de 8h às 9h

. Bom Retiro

Rua Artur Napoleão, lote 06

Segundas, quartas e sextas, de 17h30 às 18h30, de 18h30 às 19h30 e de 20h às 21h20