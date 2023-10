Maricá divulga programação deste fim de semana do Cine Henfil

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou a programação para este fim de semana, de 02 e 05 de novembro, no Cine Henfil, no Centro. O espaço tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

No sábado (04), será exibido o filme “Não sei Quantas Almas Tenho”. O lançamento, incluído na programação gratuita do cinema, contará com a presença dos diretores do filme Patrícia Niedermeier e Cavi Borges, que conversarão com os espectadores logo após a sessão das 17h.

Confira a programação:

Quinta-feira (02/11)

15h – Historietas Assombradas - A animação conta a história de Pepe, que é uma criança de 12 anos, que vive com a avó, uma bruxa-empresária. Ao saber que foi adotado e que seus pais estão vivos, ele parte em uma aventura para encontrá-los. O menino atrai a atenção de Edmundo, um vilão biomecânico que precisa da energia de crianças para se tornar imortal, que rapta a avó de Pepe. Desta forma, o garoto e seus amigos precisam resgatá-la o quanto antes, ao mesmo tempo em que Pepe busca solucionar o mistério do desaparecimento de seus pais. Classificação Livre.

17h – O Estranho Mundo de Jack - Com o roteiro de Tim Burton, a animação apresenta Jack Skellington, que é um ser fantástico, que vive na Cidade do Halloween, um local cercado por criaturas fantásticas. Lá todos passam o ano organizando o Halloween do ano seguinte, mas, após mais um Halloween, Jack se mostra cansado de fazer aquilo todos os anos. Assim ele deixa os limites da Cidade do Halloween e vagueia pela floresta. Por acaso acha alguns portais, sendo que cada um leva até um tipo festividade. Jack acaba atravessando o portal do Natal, onde vê demonstrações do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem seu próprio Natal. Apesar de argumentos fortes de sua leal namorada Sally contra o projeto, o Papai Noel é capturado. Mas os fatos mostrarão que Sally estava totalmente certa. Classificação Livre.

19h – O Iluminado – Este clássico do cinema internacional fala sobre um homem que é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado, durante o inverno, e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo. Classificação 18 anos.

Sexta-feira (03/11)

15h – O Estranho Mundo de Jack

17h – Historietas Assombradas

19h – Não Sei Quantas Almas Tenho – O longa, dirigido por Patrícia Niedermeier e Cavi Borges, em cartaz nos maiores cinemas do país, é um filme de terror brasileiro com gravações realizadas no Brasil e em Portugal. Na trama - cujo título homenageia o poema de Fernando Pessoa -, Nicolau é um vampiro poeta e bibliógrafo que vaga através dos séculos em busca de sua amada. Após tanto tempo dedicando-se a "Atravessar a eternidade sozinho", o vampiro finalmente reencontra seu amor, Nina, que leva a vida trabalhando como uma cientista apaixonada por elementos químicos. Então, os dois embarcam em um transe que se estende por vários cenários, tempos e citações. Classificação 14 anos.

Sábado (04/11)

15h – Historietas Assombradas

17h – Não Sei Quantas Almas Tenho

19h – Bate-papo com os diretores Patrícia Niedermeier e Cavi Borges.

Domingo (05/11)

15h – O Estranho Mundo de Jack

17h – Esta Noite Encarnarei no teu Cadáver – Neste clássico, as maldades de Zé do Caixão (José Mojica Marins) se tornam cada vez mais sádicas. Em busca da mulher ideal para gerar seu filho perfeito, ele rapta seis jovens e as submete a terríveis torturas. Mais tarde, após acabar com a vida de uma moça grávida, a população se revolta e decide exterminá-lo.

19h – O Iluminado

Serviço

Cinema Público Municipal Henfil –

Endereço: Rua Alferes Gomes, 390 – Centro de Maricá

Entrada gratuita