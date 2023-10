Área de lazer em Neves passa por obras de acessibilidade

O Complexo Recreativo Kleber Ribeiro M. Filho, em Neves, está recebendo obras de adaptação para transformar o local em um ambiente mais acessível. O espaço foi todo reformado e entregue para a população com uma quadra poliesportiva, playground, mirante e pista de patinação. A entrada do Centro de Tradições Nordestinas, que fica ao lado, também está recebendo as obras para que todo público possa acessar o local sem dificuldades.

O secretário de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, Edson Leal, disse que as intervenções estão sendo realizadas para que o espaço seja acessível a todos.

“As obras precisam ser feitas porque é uma área de lazer para toda a população e todos precisam conseguir acessar e desfrutar do local”, explica.

Estão sendo instalados os pisos táteis ao redor da área de lazer e na calçada que dá acesso ao Centro de Tradições Nordestinas. No entorno da quadra e da pista de patinação também estão sendo feitas rampas de acesso.

O estudante de Direito João Marcelo, de 27 anos, é cadeirante e treina basquete toda semana com um professor particular. Para ele, as obras de adaptação serão excelentes.

“Eu gosto do esporte, mas não para fazer parte de algum time. Eu pratico porque me faz sentir vivo, bem. Mas quando foi feita a reforma do espaço, não tinha acessibilidade. Agora vai ficar muito bom”, disse.