Universidade realiza ação social para mulheres em Niterói

Centenas de moradoras de Niterói participaram de um projeto social promovido pelo campus Niterói da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) na Praça São João, no Centro da cidade, nesta sexta-feira (27). Entre 9h e 16h, quem passava pelo jardim da praça teve acesso gratuito a serviços de documentação, atendimento estético e de saúde na ação social, realizado como parte da programação de Outubro Rosa da faculdade.

O evento foi organizado em parceria entre diferentes cursos do campus Niterói, com o apoio de programas da Prefeitura Municipal de Niterói, do programa “RJ Para Todos”, do Governo do Estado, da OAB Niterói, da Rádio Mania, entre outros. Nos estandes, estudantes, professores e profissionais apoiadores ofereceram orientação jurídica e psicológica, emissão de documentos, aferição de pressão e glicemia, tratamento estético e bucal, além de outros serviços.

Segundo o coordenador do núcleo de prática jurídica da Universo, professor Rogério Travassos, a ação já acontece desde 2015 na região. “O curso de Direito introduziu a ideia há muitos anos. Hoje, quase todos os cursos da universidade participam. É um evento que está se tornando não só da universidade, mas da comunidade local. A Universo sempre tem o desejo de levar o ensino para a comunidade através da extensão e de projetos. Esse aqui é um projeto de suma importância, um dos de maior grandeza que a universidade realiza”, explica Travassos.

Professor de Direito da universidade conta que iniciativa já acontece há 8 anos | Foto: Filipe Aguiar

As mulheres que visitaram o espaço aprovaram a iniciativa. “Eu acho muito bom. Eu, por exemplo, tenho um plano de saúde hoje em dia, mas quem não tem, faz como? Acho uma boa ideia. Está cheio de atividades, muitas coisas de saúde, vale muito a pena. Deveria acontecer até mais vezes, na minha opinião”, conta a aposentada Sueli Fonseca, de 79 anos, moradora do Centro que aproveitou para conferir o índice de massa corporal e o nível de glicemia enquanto passava pela Praça.

"[O evento] stá cheio de atividades, muitas coisas de saúde, vale muito a pena", elogia Dona Sueli | Foto: Filipe Aguiar

Enquanto algumas participantes focaram em cuidar do corpo ou do nível de estresse, nos estandes de massagem e saúde, outras recorreram às mesas de orientação e cidadania para ‘resolver’ a vida e renovar os documentos, como é o caso de Ana Cláudia Couto, de 56 anos. Também moradora da cidade, ela foi ao estande de emissão de documentos para tirar a segunda via da identidade da mãe, de 80 anos.

“Estou gostando muito, para mim foi de bom proveito. Fico muito feliz de a faculdade estar dando esse pontapé nesse tipo de ação”, celebra a niteroiense. Para ela, mais do que nunca, ações como essa são de vital importância para o dia-a-dia da cidade. “Niterói está precisando mesmo de ações para mulheres. A gente está precisando sempre de apoio, estrutura e união. Eu mesma faço parte de um projeto, o Projeto Mulheres Virtuosas, que foca em trazer essas ações para mulheres. Nós, mulheres de Niterói, temos que estar juntas, sempre”, concluiu.