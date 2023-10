Drogaria Venancio oferece mais de 130 vagas de emprego

A Drogaria Venancio está em busca de novos funcionários para preencher mais de 130 vagas. A empresa, que está expandindo sua rede de atendimento em todo o estado, possui vagas para vários níveis de escolaridade e diversos cargos administrativos e operacionais. Pessoas com deficiência e jovens aprendizes também estão incluídos nas oportunidades em aberto.

Leia mais:

Lucas Penteado é internado em clínica de saúde mental

A rede possui, atualmente, vagas para farmacêutico, atendente de loja, operador de caixa, fiscal de loja, estoquista e diversas outras funções. Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site da Drogaria Venancio (https://drogariavenancio.abler.com.br/). As vagas são atualizadas semanalmente também na página da empresa no Linkedin.

Entre os benefícios oferecidos pela Drogaria Venancio estão convênios com instituições de ensino, assistência médica e odontológica, vale transporte, auxílio alimentação, benefícios SESC, entre outros.

Confira as vagas:

Atendente de loja 15

Estagiário de Farmácia 26

Operadora de caixa 20

Fiscal de loja 32

Farmacêutico RT 9

Gerente farmacêutico 11

Jovem aprendiz 11

Estoquista PcD 15

Venancio

A Drogaria Venancio nasceu na Tijuca, na Praça Saens Pena. Possui hoje 114 lojas e está presente em oito municípios do Estado do Rio de Janeiro.