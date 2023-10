Prefeitura de Niterói abre inscrições para aulas de teatro

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Semug), está com inscrições abertas para aulas de teatro no Morro do Palácio. O Palácio em Cena será desenvolvido pelo Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa com o projeto da Escola de Artes do MACquinho. O objetivo é oferecer ensino de teatro gratuito para os moradores da comunidade do Palácio e demais comunidades de Niterói, a partir dos 16 anos. As aulas serão oferecidas às quartas-feiras, das 18h às 20h, com duração de um ano. As inscrições podem ser feitas no site https://forms.gle/v4repYwv1ufdZhC97 e serão avaliadas conforme os critérios estabelecidos.

A subsecretária de Governo, Walkíria Nictheroy, é a responsável pela gestão do novo centro cultural da cidade.

“Fazer teatro não é somente uma forma de aprender arte, mas também a descoberta das potências que um ser humano pode alcançar. O Palácio em Cena vai apresentar conhecimentos da dramaturgia teatral com o objetivo de trazer para a cena as vivências dos seus estudantes, tornando-os protagonistas das suas próprias histórias”, destaca a subsecretária de Governo.

O curso terá aulas teóricas e práticas que vão trabalhar a partir de jogos de improvisação e encenação. Os alunos e alunas poderão desenvolver suas qualidades artísticas a partir da consciência corporal e vocal.

A seleção será feita com base nos seguintes critérios: caso estejam em idade escolar, precisam estar matriculados; carteira de vacinação em dia; sendo menor de idade, é necessária uma declaração do(s) responsável(s); contato pessoal e de mais uma pessoa próxima; caso haja alguma alergia, ela precisa ser informada no ato da inscrição; em caso de Pessoa com Deficiência (PcD), é preciso que a mesma seja relatada. Serão dadas prioridades para moradores da Comunidade do Palácio, pessoal LGBTQIAPN+ e negros e pardos. Para a inscrição é necessário o envio de um vídeo de até 30 segundos dizendo o motivo pelo qual gostaria de participar do curso.

De acordo com a subsecretária, “o teatro, para além da arte, também promove a capacidade de se relacionar melhor com os outros, desafia o desenvolvimento da imaginação e auxilia na forma de se expressar publicamente, auxiliando a reduzir a timidez”.

SERVIÇO

Palácio em Cena

Dias de aulas: Quarta-feira

Horário: 18h – 20h

Faixa etária: a partir de 16 anos

Valor: gratuito

Duração do curso: um ano

Inscrições abertas no link: https://forms.gle/v4repYwv1ufdZhC97

Tipo de inscrição: processo seletivo com base nos critérios apresentados

Local: Rua Nair Margem Pereira - Boa Viagem